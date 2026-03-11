Haaland, la apuesta personal de Florentino para otro Real Madrid galáctico

Florentino Pérez, el Real Madrid, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y el Manchester City son los protagonistas de una de las grandes historias del mercado europeo. El club blanco mantiene viva la idea de reunir a otro equipo de 'galácticos' pese al reciente contrato del delantero noruego

El Real Madrid no ha abandonado la idea de fichar a Erling Haaland para formar una dupla ofensiva con Kylian Mbappé. Según informa L'Équipe, el club presidido por Florentino Pérez sigue contemplando ese movimiento a medio plazo, aunque actualmente no existe ninguna operación en marcha.

El interés vuelve a cobrar relevancia en la antesala del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League. El delantero noruego apunta a ser titular en el Santiago Bernabéu, un escenario donde históricamente ha mostrado un buen rendimiento.

Un sueño que sigue presente en el Bernabéu

La posibilidad de ver juntos a Mbappé y Haaland continúa siendo una idea atractiva dentro de la planificación deportiva del club blanco. Según la citada información, la directiva madridista nunca llegó a descartar completamente ese escenario.

El plan comenzó a tomar forma en el otoño de 2024, poco después de que el Real Madrid conquistara su decimoquinta Copa de Europa. En aquel momento, la Saudi Pro League intentó fichar a Vinicius Jr., lo que llevó al club a imaginar un nuevo proyecto ofensivo.

La idea era construir un ataque con Mbappé en el costado izquierdo y Haaland como referencia ofensiva. Finalmente, Vinicius decidió permanecer en el equipo y la única incorporación fue la del delantero francés.

El Madrid ya tanteó su fichaje

El interés del Real Madrid por Haaland no es nuevo. De hecho, el club ya tuvo la oportunidad de ficharlo en el verano de 2021, cuando el delantero jugaba en el Borussia Dortmund.

En aquel momento existía una cláusula de salida cercana a los 75 millones de euros, pero el club blanco decidió no activarla. Con el paso del tiempo, la operación se ha vuelto considerablemente más compleja.

El atacante noruego renovó recientemente su contrato con el Manchester City hasta junio de 2034, lo que refuerza su vínculo con el club inglés.

Un fichaje mucho más costoso

El nuevo contrato de Haaland incluye una cláusula de rescisión cuyo importe no ha sido revelado públicamente. Sin embargo, su salario y su importancia dentro del proyecto del City hacen prever que cualquier operación supondría una inversión muy elevada.

Actualmente, el delantero percibe aproximadamente 2,6 millones de euros brutos al mes, una cifra que refleja su estatus como uno de los futbolistas más cotizados del panorama internacional. A pesar de ello, el Real Madrid no cierra completamente la puerta a un futuro movimiento.

La clave podría estar en Vinicius

La situación contractual de Vinicius Jr. también influye en este escenario. El atacante brasileño aún no ha renovado su contrato con el club blanco, que finaliza en 2027.

Según la información publicada por el medio francés, mientras esa renovación no se resuelva definitivamente, el Real Madrid no descarta explorar otras opciones para reforzar su ataque.

El club sigue seducido por la idea de juntar a dos de los delanteros más determinantes del fútbol mundial en un proyecto que recuerde a la política de “Galácticos” que marcó la primera etapa de Florentino Pérez en el club.

Una relación cordial entre Mbappé y Haaland

En el plano personal, la relación entre Mbappé y Haaland es cordial, aunque ambos futbolistas no mantienen una relación especialmente cercana.

Comparten patrocinador deportivo y tienen un amigo en común, el futbolista francés Rayan Cherki. En una ocasión incluso coincidieron por casualidad en el aeropuerto de Le Bourget mientras viajaban en vuelos privados con destinos distintos.

Por ahora, la posible unión entre ambos en el Real Madrid sigue siendo solo una idea de futuro. Pero en el Santiago Bernabéu, donde las grandes estrellas siempre forman parte del horizonte, el nombre de Haaland continúa presente en la agenda.