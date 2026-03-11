Hazard enciende las alarmas con el futuro de Vinicius y Guardiola espera que el brasileño caiga en la trampa

El exjugador madridista ha anunciado una posible fecha para que el extremo blanco cuelgue las botas debido a la presión que recibe mediáticamente en cada partido

El exinternacional belga Eden Hazard admira a Vinicius Junior, porque a su excompañero en el Real Madrid le gusta divertirse y jugar al fútbol, pero teme que el brasileño acabe colgando las botas a los 30 años debido a la presión extradeportiva que soporta.

"Tiene tantas cosas en la cabeza antes de un partido que a veces me digo: 'pobre'. Sabe que va a pasar por eso, que apenas ocurre nada a nivel de sanciones. Debe de ser una carga, no me sorprendería que a los 30 años dijera que se va, que deja el fútbol, porque en cualquier caso no cambia nada", dijo Hazard en una entrevista en la radiotelevisión pública RTBF.

El excapitán de la selección de Bélgica, que se retiró como profesional a los 32 años, conoce bien al brasileño, con quien convivió cuatro temporadas en el vestuario del Real Madrid, aunque sólo jugaron 27 partidos juntos, y en ese tiempo se percató de que Vinicius es "fuerte mental y físicamente" por cómo gestiona la presión.

"Ahora se habla más de lo que hace o de lo que sufre que de lo que aporta sobre el terreno de juego. La gente olvida el jugador excepcional que es. A él eso debe pesarle. No debe de ser fácil ir a jugar un partido y pensar sólo en el fútbol", dijo.

Más allá de las polémicas en las que suele verse involucrado Vini, Hazard encuentra similitudes entre su forma de entender el deporte y la del brasileño. "Es simplemente alguien a quien le gusta el fútbol, a quien le gusta jugar y que sólo quiere divertirse. Un poco como me pasaba a mí cuando estaba en el campo", concluyó.

Si tuviera ocasión de darle un consejo, Hazard le recomendaría tener precaución. "Le diría: 'Ten cuidado'. Juega como quieres jugar, pero ten cuidado. La gente te está esperando, así que juega al fútbol, diviértete, haznos disfrutar a los verdaderos aficionados al fútbol. Cuando bailes, baila de cierta manera para que la gente te quiera. Ronaldinho también bailaba y no recuerdo haber visto todas estas historias", declaró.

El Manchester City espera que Vinicius caiga en la trampa

Sin Kylian Mbappé, baja por un esguince de rodilla, el referente ofensivo del Real Madrid, el brasileño Vinícius Junior, deberá jugar la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con el cuidado de no recibir una tarjeta que le impediría estar el próximo martes en la vuelta ante el Manchester City en el Etihad Stadium.

Junto a Vinícius están en riesgo de ser sancionados si reciben una cartulina este martes Dean Huijsen y el francés Aurélien Tchouaméni. También están apercibidos tres jugadores que serán baja en el encuentro como Álvaro Carreras, Jude Bellingham y Rodrygo, que ya no volverá a jugar este curso la Liga de Campeones por una grave lesión de rodilla.

Vinícius recibió una cartulina amarilla en la cuarta jornada de la fase de liga de la 'Champions League', en Anfield ante el Liverpool a los 23 minutos de la primera derrota madridista en el torneo. Y la segunda en el partido de ida de la ronda de acceso a octavos de final, en la celebración del tanto que dio el triunfo al Real Madrid en Da Luz ante el Benfica.

Tras realizar un baile junto al banderín de córner, fue amonestado por extender la celebración mostrando su número y nombre de la parte posterior de su camiseta a la grada, un gesto que provocó una reacción de los rivales y un desencuentro con el argentino Gianluca Prestianni, que provocó que el encuentro se detuviese por activarse el protocolo antirracismo.

Según el listado de jugadores apercibidos publicada por UEFA, el Manchester City de Pep Guardiola jugará en el Santiago Bernabéu con dos jugadores con riesgo de sanción si son amonestados, el brasileño Savinho y el inglés Nico O'Reilly.