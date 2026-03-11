Ni Barcelona ni Real Madrid mejoran al Málaga en lo que va de 2026

El cuadro de Funes es el equipo de 42 entre LaLiga EA Sports y de LaLiga Hypermotion que más puntos ha sumado en los tres meses que van del año nuevo

El Málaga, a pesar de su último tropiezo ante el Real Valladolid el pasado fin de semana en la jornada 29 de LaLiga Hypermotion, sigue teniendo unos números admirables desde que llegó Funes. Recordemos que el que hasta hace unos meses era entrenador del filial malaguista llegó al primer equipo de La Rosaleda en noviembre de 2025 con el cuadro costasoleño rozando los puestos de descenso. Después de 15 encuentros al frente del Málaga en LaLiga Hypermotion, Funes ha sumado 10 victorias, tres empates y solo dos derrotas ante rivales teóricamente inferiores como Real Sociedad B y Mirandés.

El Málaga de Funes, el mejor equipo de Primera y Segunda en 2026

Los números de Funes en este 2026 han sido analizados junto a los 41 equipos restantes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion por la cuenta de estadísticas 'StatsSegunda'. El dato que arroja este análisis es demoledor y favorable al Málaga que incluso supera a los dos grandes de Primera y Segunda en este año 2026. El Málaga ha sumado en 2026 un total de 22 puntos de los 30 que ha disputado con siete triunfos, un empate y las derrotas que apuntamos anteriormente ante donostiarras y jabatos.

El nivel de LaLiga Hypermotion se hace notar en 2026

En esta clasificación están por detrás el Barcelona de Hansi Flick y el Real Madrid de Arbeloa con 21 gracias a los mismos triunfos que los malaguistas, ningún empate y dos derrotas. Pero más allá de Barcelona y Real Madrid, el nivel de LaLiga Hypermotion y su crecimiento continuo se siguen haciendo notar en el fútbol español. En lo que va de 2026, Almería (20), Eibar (20) y Racing de Santander (19) han sumado más puntos que equipos como el Villarreal (19), la Real Sociedad (18) o el Atlético de Madrid (18).

Un 'pero' del Málaga de Funes

En el último partido del Málaga ante el Real Valladolid, los de Escribá castigaron a balón parado a los malaguistas para terminar llevándose un punto en los últimos instantes. Funes trató de hacer una lectura positiva de este aspecto: "Sabíamos del potencial de ellos en el balón parado. Si hoy juegan Rafa, Murillo, Recio… Pero es que entonces no seríamos capaces de jugar como lo hemos hecho para ponernos con ventaja. Esas faltas en once contra once, no nos habríamos visto implicados en esas acciones. Y luego nos hemos visto forzados a hacer cosas que no se nos dan tan bien. Sin la pelota te cuesta más, tantas faltas… Pero tres goles de ellos llegan de un saque de banda y dos faltas laterales. Ha sido espectacular el trabajo de todos. Seguimos sumando y tiene que ser una parte positiva para nosotros".