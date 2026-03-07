Pellegrini, muy presente en el Málaga de Funes

Tanto Jesús Gámez como Hugo Vilches ven similitudes entre el chileno, actual técnico del Betis, y el entrenador andaluz

El Málaga CF es el equipo de mejor rendimiento en 2026 en LaLiga Hypermotion, al menos hasta comienzos del mes de marzo, ya que en las nueve jornadas que se han disputado hasta la fecha, el conjunto costasoleño lidera la clasificación, que cerraría la Cultural Leonesa.

Los blanquiazules han sumado 21 puntos, mientras que el peor conjunto de 2026 es un recién ascendido como la Cultural Leonesa, que únicamente ha sumado 4 y está en puesto de descenso.

El cuadro boquerón le ha dado la vuelta a un comienzo de temporada complicado, situación que ha cambiado desde la llegada de Funes al banquillo malacitano, un entrenador que guarda muchas similitudes con Manuel Pellegrini, quien hizo historia en Málaga y que hoy en día entrena al Real Betis. Así lo asegura Jesús Gámez, exfutbolista del equipo blanquiazul que coincidió con el chileno en Martiricos.

"Lo que está haciendo Funes lo relaciono mucho, de los entrenadores que he tenido, a Manuel Pellegrini: un entrenador que habla muy bien, que el mensaje cala, llega en el momento, sabe en qué momento hacerlo y hace partícipe a todo el grupo. Pellegrini era muy tranquilo, con don de palabra. Hubo esa fase donde no cobrábamos, con charlas con la AFE, y al final Manuel venía con esa tranquilidad. Desde la calma que él tiene, llegaba a tranquilizar al futbolista. Te hizo ver que en los despachos no ibas a conseguir nada y que había que conseguirlo en el césped. ¿Similitudes con lo de ahora? Si queremos conseguir algo, tiene que ser en el campo. Y esa ilusión, donde hace nada parecía que íbamos a pelear por la salvación, pues ha cambiado totalmente", explicó Gámez a 7TV, donde también señaló que "el Málaga viene en una dinámica que ya no es estar en la nube, sino que veo una estabilidad en el equipo. Los jugadores están convencidos, da igual el que salga. El otro día Niño, por ejemplo, no tiene ocasiones, pero esos minutos son muy buenos. Ochoa está entendiendo cuál es su perfil. Puedo hablar jugador por jugador y los veo a todos comprometidos y en la línea del entrenador, que ha dado con la clave, con un mensaje que está llegando de pleno a los jugadores. Y eso se ve y refleja en el campo. Las sensaciones son buenas".

"Yo en el año de Champions decía que con el espíritu que tenía aquel equipo, daba igual quién nos pusieran delante. Parecíamos máquinas en el campo, todos muy bien organizados, con la flecha para arriba. Y un equipo que era una maravilla. Todos. Hasta Antunes, que nadie lo conocía, era un futbolista impresionante. Siempre tengo una imagen: el primer día que pisas La Rosaleda y escuchas ese himno. Había muchas dudas sobre ese Málaga. Y a partir de ahí, una apisonadora. Por eso le doy la importancia a Manuel Pellegrini, con todos los problemas que hubo antes y cómo nos convenció con su mensaje", recordó Jesús Gaméz sobre el histórico año del Málaga en Champions.

El Atlético Malagueño también tiene relación con Pellegrini

Hugo Vilches, segundo entrenador del filial malaguista, trabajó hace años con Manuel Pellegrini y también es chileno, por lo que la sombra del técnico de Santiago de Chile es muy alargada en Málaga.

"Creo que este Málaga tiene una identidad distinta por las personas que están trabajando. Estamos intentando elaborar desde el Malagueño con jugadores jóvenes, y eso nos da mucha ilusión y esperanza de cara al futuro", comentaba Vilches en 101TV, donde también explicó su trabajo en el filial. "No conozco en España un proyecto con tanta apuesta por la cantera. Nos quedan nueve partidos y estamos a quince puntos. Creo que ninguno nos hemos dado por vencido. Vamos a cada partido intentando ganar, con metas específicas individuales y, en lo colectivo, con la motivación de defender este escudo".