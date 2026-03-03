Funes, aún sin renovar, confirma su golpe de efecto en el Málaga

El técnico, que termina contrato el próximo 30 de junio, mantiene al equipo en posiciones de play off de ascenso a Primera por séptima jornada consecutiva en LaLiga Hypermotion

La llegada de Funes al Málaga el pasado mes de noviembre como solución de urgencia en La Rosaleda tras el despido de Sergio Pellicer fue tomada como un relevo natural en el banquillo pero que llegaba antes de lo esperado. En el Málaga soñaban que el mismo Sergio Pellicer que los devolvió al fútbol profesional con el ascenso desde Primera RFEF a LaLiga Hypermotion, fuese el que les llevase de vuelta a Primera. Los resultados, como suele ocurrir en estos casos, dejaron a un lado el cariño mutuo entre el Málaga y Sergio Pellicer y terminó con el despido del técnico. En su lugar llegó Funes desde el filial malaguista y con la idea de apostar por la cantera como una de sus señas de identidad.

El primer objetivo cumplido por Funes en el Málaga

Cuando Funes tomó el mando del Málaga, los malacitanos sumaban 15 puntos tras 14 jornadas y estaban igualados a puntos con el descenso que en ese momento marcaba el Granada de Pacheta. Después de 14 jornadas al frente del primer equipo del Málaga, el equipo afincado en La Rosaleda ha dado un giro de 180 grados que le ha catapultado a puestos de play off de ascenso a Primera.

El Málaga de Funes es una maquina casi perfecta ya que suma 10 victorias, dos empates y solo dos derrotas ante, curiosamente, equipos que están en la parte media - baja como son la Real Sociedad B y el Mirandés. Un total de 32 puntos con 25 goles a favor y 13 en contra. Pocos equipos, a excepción del Castellón, pueden haber visto transformada su dinámica con el cambio de entrenador con la temporada ya en curso.

El momento del Málaga se alarga en LaLiga Hypermotion

El Málaga de Funes, a base de buenos resultados y de una racha de victorias que le llevó a ganar siete partidos consecutivos, terminó aupándose a puestos de play off de ascenso en la jornada 22 tras vencer al Córdoba por 0-1 en el Nuevo Arcángel.

Esa fue la sexta victoria de las siete que logró de manera consecutiva el cuadro malacitano. En los siguientes encuentros, los que van desde la 23 a la 28, el Málaga sumó dos derrotas y cuatro triunfos, el último el pasado fin de semana ante el Granada.

Estos resultados han deparado que el subidón que tuvo el Málaga con la llegada de Funes no haya vivido, como suele ocurrir en otras ocasiones, su bajada, al menos de momento. Ya son seis las jornadas que lleva el Málaga en puestos de play off de ascenso a Primera y en la 29 podría lograr meterse en puestos de ascenso directo si se dan una serie de resultados y los de Funes vencen en La Rosaleda a la visita del Real Valladolid.

La renovación de Funes en el Málaga

Bien haría el Málaga en renovar a un Funes que tiene contrato con el club hasta el próximo 30 de junio. Sobre esa renovación, días atrás confesó Loren Juarros, director deportivo que también cumplirá contrato el 30 de junio, que no le habían asignado que trabajase en ella.

El propio Funes, después de vencer al Granada, se mostró tranquilo y sorprendentemente metió en la ecuación a Juarros: "Estoy tranquilo, siempre lo digo. Lo mejor que puedo hacer es seguir ganando partidos. Hay una realidad y es que tengo la confianza de Loren, de José María, Kike. Siento la confianza de los tres cada día. Puedo con eso trabajar con mucha tranquilidad. Todo llegará".

Apostó Funes por seguir trabajando y recordó que en Segunda se pasa del blanco a negro en poco tiempo: "Lo importante es que el equipo siga funcionando bien, compitiendo bien, que se les vea a los niños conectados. Si algo no nos podrán reprochar es que bajemos los brazos. He felicitado a todos por el trabajo que estamos haciendo. Hay que seguir así. En Segunda pasas del blanco al negro en poco tiempo. Tranquilos y vivir la competición como hasta ahora".

Por último, Funes dejó un doble mensaje en relación a la euforia, apostando por rebajarla en los jugadores y porque la disfrutasen los aficionados: "Cuando los jugadores se acuesten, tienen que estar tranquilos y pensar que mañana entrenamos. Hay que prepararnos muy bien para el siguiente, como todas las jornadas que quedan. Vamos a dejar que la afición se ilusione y que disfrute de su equipo, orgullosa. Y si quiere, que se acuesten tarde y celebren el Día de Andalucía como Dios manda. Son momentos bonitos que hay que disfrutarlos. Hablo desde la mesura y calma a mis jugadores porque está categoría es muy difícil. Los aficionados nuestros no tienen que disfrutar de las cosas que puedan pasar, sino disfrutar de las cosas que están pasando".