El Racing de Santander acelera en LaLiga Hypermotion y mira a Córdoba, Sporting de Gijón, Almería, Ceuta y Málaga

Los de José Alberto, ausente este pasado sábado ante el Castellón por una reciente intervención quirúrgica, aventajan en cuatro al Castellón en el liderato de Segunda. De las 14 jornadas que les restan a los cántabros, solo cinco son ante rivales metidos en puestos de descenso o con posibilidad de entrar este fin de semana

El Racing de Santander visitó este pasado a un Castellón que sumaba hasta esta jornada 28 de LaLiga Hypermotion un total de ocho encuentros consecutivos ganando en Castalia. Con esos números y con el Racing de Santander delante, el Castellón estaba en disposición de recuperar el liderato de LaLiga Hypermotion que perdió el pasado fin de semana cuando empató ante Las Palmas.

El Racing de Santander, en una gran primera mitad con goles de Guliashvili, Álvaro Mantilla y el tercero nuevamente del georgiano, sentenció al Castellón que solo pudo recortar distancias en el 79 con el gol de Israel Suero. Con los tres puntos en el zurrón, el Racing de Santander terminará la jornada 28 de LaLiga Hypermotion con 53 puntos y con cuatro de ventaja sobre sus perseguidores más directos, es decir, el propio Castellón y el Almería que empató el viernes ante el Albacete.

El Racing de Santander el pasado curso, a estas alturas de la temporada, sumaba 49 puntos y estaba a solo uno del líder el Elche de Eder Sarabia. Por tanto, los de José Alberto están mejorando todos los registros del pasado curso en estos momentos y afrontan las últimas 14 jornadas de LaLiga Hypermotion con muchos mimbres para terminar ascendiendo a Primera división al final de las 42 fechas.

El calendario del Racing de Santander con Córdoba, Sporting de Gijón, Almería, Ceuta y Málaga marcados en rojo

El Racing de Santander tiene por delante 14 jornadas de LaLiga Hypermotion para tratar de regresar a Primera división, categoría de la que no disfruta desde la 2011/12 cuando en el mes de abril confirmó de manera matemática su descenso a Segunda división tras perder ante la Real Sociedad por 3-0. De las 14 jornadas que tiene por delante el Racing de Santander, sin desmerecer al resto de rivales, los de José Alberto tienen marcado en rojo cuatro duelos ante rivales que a estas alturas de la temporada están en puestos de ascenso o pueden meterse al final de esta jornada 28.

El primer escollo del Racing de Santander para seguir manteniendo su distancia en el liderato será el próximo fin de semana cuando reciba en El Sardinero al Córdoba de Iván Ania. Los cordobesistas jugarán este próximo lunes ante el Andorra en el Arcángel y en caso de triunfo podrían dormir en puestos de play off.

Los mismo le sucede al Sporting de Gijón, que también en El Sardinero, visitarán al Racing de Santander en la 33. Esta situación se repite con el Ceuta, que también tiene posibilidad de meterse en puestos de play off si vence este domingo al Mirandés. Cántabros y caballas se verán las caras en la jornada 37.

Los duelos 'directos' ante Almería y Málaga para el ascenso a Primera

Ciertamente diferente son los casos de Almería y Málaga por vivir desde hace varias jornadas en puestos de play off. Los de Rubi visitarán al Racing de Santander en la jornada 35 y el Málaga será el penúltimo partido de los de José Alberto en Liga regular ya que recibirán a los cántabros en la 41. Se podría dar el caso si el Racing de Santander es capaz de aumentar su distancia con el segundo y tercer clasificado, de que no se juegue nada ante los de Funes o en el 'peor' de los casos' el título de Segunda división.

Calendario completo del Racing de Santander