Serio aviso al Racing de Santander desde el Burgos

El conjunto cántabro recibió las palabras de David González, pupilo de Ramis y máximo goleador esta temporada del cuadro burgalés

El próximo fin de semana el Racing de Santander recibirá en El Sardinero a un Burgos que no gana lejos del Plantío desde el pasado mes de diciembre. Desde ese triunfo ante el Almería de los de Ramis, dos derrotas y un empate. Así, el Burgos tratará de sumar en casa de un Racing de Santander que después de las dudas que suscitaron los resultados ante Leganés Real Zaragoza, las despejó venciendo a Las Palmas y Mirandés. Desde el Burgos, este pasado miércoles se lanzó un mensaje al Racing de Santander y llegó de parte del máximo goleador del cuadro burgalés: David González.

El goleador del Burgos avisa al Racing de Santander

David González, que está viviendo su segunda temporada en el primer equipo del Burgos tras un periplo por el Real Madrid Castilla, ya suma ocho goles entre Liga y Copa del Rey además de cuatro asistencias. David González elogió el nivel del Racing de Santander, uno de los equipos que más tiempo lleva en los puestos de arriba de LaLiga Hypermotion: "Creo que la clasificación al final lo dice todo. Que lleven ahí desde que empezó la temporada en puestos de ascenso habla del buen equipo que es, el juego ofensivo que tienen, los mayores goleadores de la categoría, se basan mucho en su juego ofensivo, de jugar lo máximo en campo rival, pero nosotros lo afrontamos con muchas ganas, con mucha ilusión, en una semana diferente por circunstancias ajenas a nosotros, con muchas ganas de que llegue el domingo y podamos sacar los tres puntos".

El delantero del Burgos también recordó el encuentro de la primera vuelta que terminó no resultado de 0-2 para los cántabros al tiempo que apostó porque los de Ramis tendrán oportunidad para llevarse la victoria: "Fue un partido muy disputado entre ambos equipos que se lo acabaron llevando ellos, pero creo que igual merecimos más. Eso es pasado, es otro partido y el domingo será diferente y vamos a tener opciones de sacar los tres puntos en Santander".

La dificultad de puntuar lejos del Plantío para el Burgos

El Burgos es el noveno equipo que más puntos suma lejos de casa con 17 puntos sobre 36 que ha disputado. A pesar de esto, David González reconoce la dificultad de puntuar a domicilio como una tónica general de LaLiga Hypermotion: "En esta categoría jugar fuera de casa se nota bastante. La mayoría de los equipos se hacen fuertes en casa para sacar los mayores puntos porque de cara al futuro te da mucho. Sacar los tres puntos en Santander sería muy bueno para seguir afrontando con ilusión lo que queda de temporada".

El ariete burgalés apostó por llegar a los 50 puntos como objetivo prioritario y que supondría la salvación aunque sin desmerecer la situación actual del equipo: "Nuestro objetivo son los cincuenta puntos, pero estamos contentos de la situación en la que estamos, enganchados en los puestos de arriba y te da más energía para seguir disputando todos los partidos".

El buen rendimiento de David González para ayudar al Burgos

Por último, David González quiso extrapolar su buen rendimiento particular al del equipo y además apostó por ayudar con sus goles al equipo a mejorar: "Al final si es el mejor rendimiento o no se sabrá en el futuro. Estoy contento y agradecido al cuerpo técnico y a los compañeros porque me están ayudando en lo individual, pero me estoy centrando en ayudar al equipo, a que mi mejor versión ayude al equipo a sacar su mejor versión. Los números están siendo buenos y quiero que sirvan a que el equipo saque sus mejores datos".