Córdoba, Albacete y Cultural Leonesa, la cara; Real Zaragoza y Burgos, la cruz

LaLiga Hypermotion dejó en la jornada 23 de la competición unos datos de asistencia que confirmaron ciertas tendencias anímicas, especialmente en el Carlos Belmonte y en el Ibercaja Estadio

LaLiga Hypermotion echó el cierre a su jornada 23 el pasado lunes y de paso, dejó varios cambios en la clasificación como la salida del Cádiz de los puestos de play off, la entrada del Málaga. También destacó la llegada a puestos de ascenso directo del Castellón en detrimento de Las Palmas. Los canarios perdieron por 4-1 ante el Racing de Santander y por la diferencia de goles cayeron a la tercera plaza.

Un total de 11 estadios acogieron los partidos de la jornada 23 de LaLiga Hypermotion animando a Granada, Córdoba, Albacete, Burgos, Racing de Santander, Mirandés, Almería, Real Zaragoza, Cultural Leonesa, Ceuta y Castellón. La cuenta de X (antes twitter) StatsSegunda publicó este miércoles los datos de asistencias a los diferentes estadios durante la última jornada de Segunda división y por lo general, la tendencia deportiva concuerda con la asistencia de público a las gradas.

Córdoba, Albacete y Cultural Leonesa logran números de récord en Segunda

El Córdoba, a pesar de su derrota ante el Málaga en el Nuevo Arcángel el pasado domingo, tuvo la mejor asistencia de la temporada con 18.978 espectadores en las gradas. Es importante remarcar que si el Córdoba hubiese ganado ante el Málaga, se habría metido en puestos de play off de ascenso a Primera por lo que la ilusión en tierras califales es lógica.

El Albacete, al igual que el Córdoba, vivió su mejor asistencia de la temporada en Liga y tras eliminar al Real Madrid en Copa del Rey y conocer que el Barcelona será su rival en los cuartos coperos, recibió al Cádiz en el Carlos Belmonte. La fiesta fue completa para los 13.027 aficionados que presenciaron desde sus asientos el triunfo de los manchegos ante el Cádiz y de paso alejarse a cuatro puntos del descenso.

La Cultural Leonesa le regaló un bonito partido a sus aficionados en el Reino de León pero a pesar de los seis goles que se vivieron, la mayoría fueron del lado del Sporting de Gijón para un 2-4 final. Los de Ziganda se quedan tras la jornada 22 a un solo punto del descenso pero el cuadro leonés sigue apostando por el papel de la afición en el Reino de León para seguir en Segunda un año más. Se registró la mejor entrada del curso para la Cultural Leonesa con 12.817 espectadores.

El Real Zaragoza y el Burgos, castigados por su afición

El caso del Real Zaragoza es digno de estudio y la explicación de que el Ibercaja Estadio haya tenido ante el Sanse su peor entrada de la temporada puede ser debido a varios motivos. En primer lugar, el rival quizás no es el más atractivo de cara al público pero mal hacen los aficionados no viendo en directo a la cantera de la Real Sociedad. Además, el correo que mandó el Real Zaragoza a sus abonados avisando de sanciones económicas en caso de infringir las normas de conducta también pudo influir en la presencia de 11.074 aficionados ante los donostiarras.

Quizás el del Burgos es el caso más extraño. Los de Ramis recibieron al Huesca pero venían de jugar los octavos de final de la Copa del Rey ante el Valencia, por lo que el momento del equipo se podría calificar como de positivo. Además en Liga, el Burgos es séptimo y tiene a tiro de piedra los puestos de play off con un punto menos que el Málaga. A pesar de estos factores, el Burgos registró la peor entrada de toda la temporada en Liga con 7.549 espectadores en las gradas del Plantío.

La clasificación de asistencia media a los campos de LaLiga Hypermotion

La cuenta citada anteriormente también ofrece la clasificación de asistencia media a los diferentes campos de Segunda. Es el Málaga el que tiene mejor media en lo que va de curso con 24.046, le siguen Deportivo de La Coruña (22.297), Sporting de Gijón (22.548), Racing de Santander (20.638) y Las Palmas (19.413).

Destaca en esta tabla el Málaga ya que los andaluces empezaron el curso con serias dudas y estuvieron coqueteando con el descenso antes de la llegada de Funes y con Sergio Pellicer en el banquillo.