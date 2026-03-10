El Real Zaragoza despeja las dudas con David Navarro como entrenador confirmado

El aragonés, tras sumar el triunfo el pasado fin de semana ante el Cádiz, se ha ganado el respaldo de la directiva del Ibercaja Estadio y es el elegido hasta final de curso

El Real Zaragoza parece que ha percibido que a falta de 13 jornadas lo más sensato es no entrar en un nuevo experimento que supondría la llegada de un técnico desde fuera. El año pasado le fue bien con Gabi Fernández en el tramo final de temporada pero anteriormente también había pasado por el banquillo Miguel Ángel Ramírez como sucesor de Víctor Fernández. Este año, tras el propio Gabi y Rubén Sellés, el Real Zaragoza optó de manera provisional por un viejo conocido de la casa como David Navarro.

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza hasta final de temporada

David Navarro ya estuvo de manera interina el pasado curso cuando Víctor Fernández dimitió y antes de que llegase Miguel Ángel Ramírez. En ese encuentro de interinidad de David Navarro, el Real Zaragoza venció al Racing de Ferrol. Después, David Navarro terminó saliendo del club para regresar hace ya algunos meses en un cargo dentro de la parcela deportiva. Ahora David Navarro ha vuelto a demostrar estar preparado para lo que el Real Zaragoza le necesite y el pasado fin de semana ante el Cádiz sumó un importante triunfo por 0-1 ante los andaluces en el Nuevo Mirandilla.

Tras las buenas sensaciones ofrecidas por el Real Zaragoza de David Navarro, se habló mucho de que podría ser la opción elegida por el cuadro maño para el tramo final de la temporada y de paso luchar por la complicada permanencia en LaLiga Hypermotion. El Real Zaragoza ha hecho oficial este mismo martes que David Navarro será el entrenador del primer equipo hasta final de temporada con el siguiente comunicado: "El Real Zaragoza y David Navarro han acordado la continuidad del entrenador hasta el final de la presente temporada. David Navarro asumió las riendas del equipo con interinidad el pasado lunes y se sentó en el banquillo del JP Financial Estadio en el partido de este viernes frente al Cádiz CF, duelo que terminó con victoria blanquilla (0-1). Era la segunda vez que Navarro se hacía cargo del equipo como interino, tras el compromiso liguero del pasado curso frente al Racing de Ferrol, que supuso además su estreno con victoria en La Romareda (1-0). El técnico aragonés tendrá ahora la oportunidad de dirigir al equipo en las 13 jornadas restantes del campeonato para luchar por el objetivo de la salvación".

El complicado reto de David Navarro en el Real Zaragoza

David Navarro tendrá ahora por delante 13 jornadas en las que tratará de sacar a los maños de los puestos de descenso. El Real Zaragoza es ahora mismo penúltimo con 27 puntos y tiene la permanencia a seis con el Real Valladolid marcando la frontera con 33. El siguiente partido del Real Zaragoza no será sencillo ya que recibirá en el Ibercaja Estadio a todo un Almería que tras el triunfo de este pasado lunes ante la Cultural Leonesa se ha metido en puestos de ascenso directo.

Además, en estas 13 jornadas, los maños tendrán enfrentamientos directos ante Leganés, Mirandés, Huesca, Granada y Real Valladolid. Solo el final de las jornadas podrá determinar si el experimento de David Navarro como entrenador resulta válido.