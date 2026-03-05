David Navarro lanza un mensaje de esperanza: “Hay plantilla para mucho más”

David Navarro asume el desafío de reactivar al Real Zaragoza con un mensaje de unidad, energía y fe en la permanencia

El Real Zaragoza afronta uno de los momentos más delicados de la temporada y el encargado de intentar cambiar el rumbo es David Navarro, quien ha asumido el banquillo con la misión de reactivar a un equipo que se encuentra en la zona más baja de la clasificación. El técnico aragonés afronta el desafío con optimismo, energía y confianza, convencido de que la plantilla tiene capacidad suficiente para luchar por la permanencia.

Navarro explicó que la situación actual es muy distinta a la que vivió en otras etapas, pero su mentalidad sigue siendo la misma: transmitir fuerza y convicción al grupo. El entrenador cree firmemente que el equipo puede ofrecer mucho más de lo que reflejan los resultados actuales y considera fundamental cambiar el estado anímico del vestuario.

Un plan inmediato para luchar por la salvación

La prioridad del nuevo entrenador es centrarse únicamente en el próximo compromiso liguero frente al Cádiz, un partido que considera clave dentro de la lucha por evitar el descenso. Para Navarro, el equipo debe pensar paso a paso, sin obsesionarse con la distancia actual respecto a la permanencia.

En estos momentos, el conjunto aragonés se encuentra a varias victorias de salir de los puestos de descenso, una distancia considerable cuando restan apenas 14 jornadas por disputar. Aun así, el técnico insiste en que la única forma de competir es enfocarse en el siguiente encuentro y mantener la exigencia de ganar cada partido.

Según explicó, el objetivo es escalar esos catorce encuentros como si fueran escalones hacia la salvación, empezando por el enfrentamiento ante el Cádiz. El entrenador reconoce que la tarea es complicada, pero subraya que creer en el objetivo aumenta las posibilidades de lograrlo.

La importancia del grupo: “El nosotros por encima del yo”

Uno de los mensajes más repetidos por el técnico ha sido la necesidad de apostar por el espíritu colectivo. Navarro dejó claro que la permanencia no dependerá de una sola persona, ni del entrenador ni de ningún jugador en particular.

El técnico explicó que el éxito solo llegará si club, plantilla, afición y entorno trabajan unidos. Para él, la clave está en poner el “nosotros” por encima del “yo”, una filosofía que pretende trasladar al vestuario desde el primer día.

Además, pidió el apoyo de la afición zaragocista, consciente del sufrimiento acumulado en las últimas temporadas. El entrenador considera que el equipo necesita sentir el respaldo de la grada para afrontar con fuerza los encuentros decisivos que quedan por delante.

Un vestuario con margen de mejora

Tras sus primeros entrenamientos, Navarro asegura haberse encontrado con un grupo receptivo y comprometido, que ha respondido positivamente al trabajo planteado durante la semana. Según el técnico, el ambiente en el vestuario es adecuado y ahora el reto es trasladar esas buenas sensaciones a la competición oficial.

El entrenador insiste en que el nivel de la plantilla es superior a lo que muestra la tabla clasificatoria. A su juicio, existen futbolistas con calidad suficiente para que el equipo no ocupe el último puesto y para competir con más garantías en lo que resta de campeonato.

Una filosofía basada en corazón, cabeza y esfuerzo

Navarro resume su forma de entender el fútbol con una idea muy clara: correr con los pies, pensar con la cabeza y competir con el corazón. Para el entrenador, el factor emocional será determinante en este tramo final del campeonato.

El técnico considera que en muchos partidos el equipo ha sufrido bloqueos mentales durante la competición, algo que pretende eliminar mediante confianza y motivación. En su opinión, el hecho de no tener nada que perder debe servir para que los jugadores actúen con mayor libertad y valentía.

El futuro del técnico también está en juego

El partido ante el Cádiz no solo será importante para el equipo, sino también para el propio David Navarro. Su continuidad en el banquillo dependerá en gran medida del resultado y de la evolución del equipo en las próximas jornadas.

Aun así, el entrenador asegura afrontar la situación con naturalidad. Navarro recuerda que su compromiso con el club es total y que aceptará cualquier decisión que tome la entidad. Si debe regresar a su anterior función dentro del club, afirma que lo hará con la misma profesionalidad.

Por ahora, su mente está centrada únicamente en el próximo encuentro y en lograr que el Real Zaragoza dé el primer paso hacia una remontada que mantenga vivo el sueño de la permanencia.