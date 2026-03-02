Ya es oficial: Lalo Arantegui vuelve para liderar la reconstrucción del Zaragoza y David Navarro asume el mando provisional

El Real Zaragoza oficializa el regreso de Lalo Arantegui hasta 2028 y deja a David Navarro al frente del equipo de manera interina en plena crisis deportiva

La transformación ya está en marcha. El Real Zaragoza ha confirmado la llegada de Lalo Arantegui, de 48 años, como nuevo director deportivo hasta el 30 de junio de 2028, con la posibilidad de ampliar el vínculo por dos campañas adicionales. Este movimiento forma parte de una reestructuración integral impulsada por la propiedad en uno de los momentos más delicados que atraviesa la entidad en su historia reciente.

La institución aragonesa asume errores del pasado y apuesta por una renovación que no solo pretende rescatar al equipo de una situación límite —con el descenso a Primera Federación acechando—, sino también diseñar un proyecto sólido y sostenible a largo plazo. La consigna es clara: recuperar la identidad, el arraigo y la conexión con la ciudad.

Ruptura con la anterior dirección deportiva y cuerpo técnico

El pasado lunes 2 de marzo, el club comunicó la finalización de la etapa de Txema Indias como responsable deportivo y de Rubén Sellés como entrenador del primer equipo. La entidad agradeció públicamente su profesionalidad y dedicación, deseándoles éxito en sus próximos desafíos profesionales.

La salida de ambos se produce en un contexto complicado, con el conjunto aragonés ocupando la última posición en LaLiga Hypermotion y tras una racha de resultados muy negativa. Sellés cierra su etapa tras 17 jornadas ligueras con un balance insuficiente: cuatro victorias, seis empates y siete derrotas, cifras que han agravado la crisis deportiva.

Lalo Arantegui regresa con Fran Gracia

El nuevo responsable deportivo no llega solo. Estará acompañado por el también aragonés Fran Gracia, que asumirá la secretaría técnica. Gracia cuenta con experiencia como director deportivo del CD Teruel, entidad a la que logró ascender a Primera RFEF, además de su labor en la agencia AC Talent.

Para Arantegui será su segunda etapa en el club. Ya desempeñó el cargo entre 2017 y 2020, periodo en el que el equipo disputó dos promociones de ascenso y atravesó campañas de lucha por la permanencia. Su retorno simboliza una apuesta por perfiles con conocimiento interno de la casa y sensibilidad hacia la idiosincrasia zaragocista.

David Navarro asume el mando de forma provisional

Mientras se define el nuevo entrenador, David Navarro dirigirá al equipo de manera interina. El técnico, que regresó al club en noviembre como coordinador del área de fútbol, ya conoce esta función tras ejercerla la pasada temporada después de la salida de Víctor Fernández.

Navarro se encargará de preparar al equipo para un calendario inmediato de máxima exigencia, con enfrentamientos ante rivales de peso como el Cádiz CF, la UD Almería, el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander. La permanencia se antoja complicada, pero la dirección deportiva prioriza una decisión meditada para el banquillo.

Reconstrucción con mirada al futuro

El descenso es una posibilidad real, pero en la cúpula zaragocista el planteamiento va más allá de la urgencia. El objetivo es construir un proyecto con bases firmes, capaz de devolver al club la estabilidad institucional y competitiva perdida en los últimos años.

La elección del próximo entrenador será determinante. Más que un técnico de emergencia, el Real Zaragoza busca un perfil que pueda liderar una reconstrucción profunda, independientemente de la categoría en la que compita la próxima temporada. El tiempo apremia, pero la prioridad es acertar en una decisión que marcará el rumbo de la entidad en los próximos años.