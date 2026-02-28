Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la victoria del Málaga ante el Granada en el derbi andaluz en la segunda división

La jornada 28 de LaLiga Hypermotion dejó la victoria del Burgos en Zaragoza (0-1), el triunfo del Valladolid ante el Huesca (1-0), el zarpazo final del Málaga en Granada (0-1) y la exhibición del Racing en Castellón (0-3)

La jornada 28 de LaLiga Hypermotion dejó encuentros marcados por la igualdad, errores decisivos y movimientos importantes tanto en la lucha por el ascenso como en la pelea por evitar el descenso. Burgos, Valladolid, Málaga y Racing fueron protagonistas en un fin de semana cargado de tensión competitiva.

El Burgos asalta La Romareda en un duelo sin dueño claro

En La Romareda, el Real Zaragoza y el Burgos CF protagonizaron un choque equilibrado y con escaso control por parte de ambos conjuntos. La primera mitad ofreció alternativas y llegadas en ambas áreas, aunque sin un dominador evidente. Los visitantes avisaron primero con un tanto de Appin que fue invalidado por fuera de juego.

Con el paso de los minutos, el Zaragoza ganó presencia ofensiva, obligando a intervenir a Cantero en varias ocasiones. Sin embargo, tras el descanso el partido entró en una fase espesa, con circulación lenta y pocas oportunidades claras. Todo cambió en el minuto 66, cuando un error en salida de balón permitió a Appin aprovechar la indecisión de Andrada para marcar el 0-1 definitivo.

El tramo final fue de empuje local, especialmente tras la entrada de Kodro, pero el Burgos se mostró sólido en defensa y supo proteger su ventaja hasta el pitido final.

El Valladolid toma aire y hunde al Huesca

En un duelo directo por la permanencia, el Real Valladolid superó por la mínima a la SD Huesca (1-0). El encuentro se decidió por un grave fallo de Portillo al inicio de la segunda mitad, que dejó el balón servido a Marcos André para anotar el único tanto del partido.

El Huesca ofreció una versión competitiva, pero volvió a penalizar sus desconexiones puntuales y su falta de contundencia en ataque. Con este resultado, los azulgranas caen a puestos de descenso, mientras que el Valladolid sale reforzado en la clasificación.

El Málaga rompe su mala racha y se consolida arriba

El Málaga CF logró un triunfo clave ante el Granada (0-1) gracias a un gol de David Larrubia en el minuto 86. El encuentro fue equilibrado, con ocasiones para ambos bandos. En la primera parte, el conjunto malaguista falló un penalti que pudo cambiar el rumbo del partido.

Tras el descanso, el Granada perdió frescura y claridad ofensiva. Cuando todo apuntaba al empate, el Málaga aprovechó un desajuste defensivo para que Larrubia firmara el tanto decisivo tras un doble intento ante Luca Zidane. Tres puntos que afianzan al equipo en puestos de playoff de ascenso.

El Racing lanza un mensaje en Castellón

El gran golpe de la jornada lo dio el Racing de Santander, que venció con contundencia al Castellón (0-3). Un doblete de Giorgi Guliashvili y un tanto de Álvaro Mantilla antes del descanso dejaron el encuentro prácticamente sentenciado.

El Castellón, que acumulaba una racha impecable en casa, no pudo reaccionar ante la eficacia cántabra. El Racing se afianza en la zona alta y refuerza su candidatura al ascenso directo.

