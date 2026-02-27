Jon Morcillo no se arrepiente de cambiar el Almería por el Albacete: "No quería salir del club de mala manera"

El jugador se reencontrará este viernes a partir de las 20:30 con el Carlos Belmonte y con los que fueron sus compañeros y su entrenador, Alberto González, sobre el que declaró: "Me ha dado la oportunidad de mejorar como futbolista"

Albacete y Almería darán este viernes a partir de las 20:30 el pistoletazo de salida a la jornada 28 de LaLiga Hypermotion. Además de ser un encuentro marcado por la posibilidad de que los de Rubi puedan dormir líderes de Segunda división en caso de triunfo en el Carlos Belmonte, el choque también tiene cierto toque sentimental para uno de los jugadores el Almería: Jon Morcillo.

La vuelta de Jon Morcillo al Albacete con la camiseta del Almería

Morcillo llegó al Albacete en el verano de 2024 tras formarse en la cantera del Athletic Club, debutar con el primer equipo y pasar por clubes como Real Valladolid o Amorebieta. En el Albacete Jon Morcillo defendió los colores manchegos en un total de 63 encuentros oficiales con 14 goles en su casillero y nueve asistencias.

Morcillo salió este pasado mercado de fichajes de invierno del Albacete después de que el Almería pagase en torno a medio millón de euros. Este viernes, Morcillo se reencontrará con el Albacete y en declaraciones para Radio Albacete de este pasado jueves, contó cómo vive esta reencuentro con el Carlos Belmonte.

Morcillo, que ya se ha estrenado con dos goles con el Almería, no escondió que regresar al Carlos Belmonte le ha supuesto ciertos cambios a nivel personal esta semana: "Si, para mí es un poco raro, estoy contento e ilusionado con este partido. Te crea emociones diferentes, es jugar contra tus ex compañeros, contra una ciudad en la que has vivido hace poco. No lo puedes tomar de la misma manera ni reaccionar igual. Intento estar tranquilo y llevarlo con naturalidad".

El actual delantero del Almería confesó que ha recibido mensajes de diferentes miembros del Albacete, no solo jugadores: "Claro, y lo que no son los compañeros, también amigos que me han acompañado, trabajadores de la Ciudad Deportiva. Tenía mucha relación con todos, es un vestuario muy unido, no hay grupos y nadie se lleva más con unos que con otros, aunque yo tenía más feeling con Ale Meléndez, es el que más pendiente está de mí".

La salida de Morcillo del Albacete

Morcillo dejó claro que el sintió que el pasado mercado invernal tomó la decisión correcta y que lo hizo pensando en el bien de los manchegos para que pudiesen tener capacidad de reacción: "Yo por mi parte tomé la decisión bastante rápido porque estaba encima de la mesa y tenía que tomarla para que el club pudiese reaccionar. No quería dejar vendido al Albacete ni hacerlo mal, así lo dije en verano, pero no pudo aparecer nada bueno las dos partes. No quería salir del club de mala manera, esperé lo que tenía que esperar para que ellos tuvieran fichajes encima de la mesa para poder reaccionar".

También aclaró Morcillo que antes o después saldría del Albacete porque llevaba tiempo recibiendo interés de equipos que le mejoraban su contrato en tierras manchegas: "Yo ya lo dije, cuando llegué al Albacete me sorprendió muchísimo, he estado feliz, he mejorado como jugador. Alberto me ha dado la oportunidad de mejorar como futbolista. Cuando salgo del Athletic fue por una lesión, mi sueño siempre ha sido volver a Primera División o a la élite. A medida que ha ido pasando el tiempo te van llegando cosas y posibles contratos que el Albacete no puede pelear contra ellos. Tanto Toché como Víctor Varela sabían que no podían competir contra esas ofertas y mi decisión ha salido salir de Albacete".

Sobre las dudas con su rendimiento en la primera mitad de la temporada con el Albacete, Morcillo apeló a comprensión de la afición: "La gente quiere que su equipo esté lo más arriba posible, el año pasado di un nivel muy alto y esta temporada he dado un nivel más irregular, no he terminado de ser yo. La gente tiene que entender que somos personas, cuando una persona no tiene un buen día en el trabajo no se nota tanto, nosotros estamos expuestos a críticas y no es fácil, Somos chavales, nunca nos han enseñado a reaccionar a estas situaciones, en ningún momento ha sido mi intención tener el nivel más bajo, cuando no lo he dado es porque no me ha salido".

El recibimiento de la afición del Albacete a Jon Morcillo

Morcillo espera un recibimiento positivo por parte de la afición del Albacete aunque respeta cualquier decisión del 'respetable': "Es algo que me han preguntado mucho, tengo intriga. Creo que será cada uno como se lo tome, he dado todo por el Albacete, por la ciudad y el club, no tengo nada malo que decir, creo que no he salido mal. Cada uno puede expresar sus sentimientos, espero que haya las menos personas posibles que se lo tomen mal. Estoy preparado para todo".

Por último, dejó la puerta abierta a una posible vuelta al Albacete: "Quien sabe, nunca cierro puertas. He intentado salir de Albacete lo mejor posible, le tengo un cariño especial. Albacete ha marcado mi corazón, la vida da muchas vueltas y el fútbol también".