Diego Mariño fuera de combate: el Albacete pierde a su portero titular

El Albacete Balompié confirma la baja de su portero titular Diego Mariño por una lesión lumbar, complicando un mes clave para el equipo

El Albacete Balompié confirmó mediante un comunicado oficial que su portero titular, Diego Mariño, sufre una lesión en la zona lumbar provocada por un golpe recibido en el partido contra el Real Sporting en el estadio Belmonte. La baja del guardameta se suma a la de otros futbolistas en un momento clave de la temporada, dejando al equipo dirigido por Alberto González en la necesidad de reorganizar la portería.

Una ausencia que preocupa al Albacete

Mariño ya había quedado fuera de la convocatoria para el partido contra el Málaga, debido a molestias lumbares, y tras las pruebas médicas realizadas hoy se confirma que estará apartado varias semanas. Aunque el club no ha detallado el tiempo exacto de recuperación, se estima que podría perderse los próximos encuentros importantes de marzo, un mes cargado de compromisos decisivos.

Algunos medios señalan que la lesión podría ser más seria de lo anunciado inicialmente, con posible fractura vertebral, lo que prolongaría su ausencia y complicaría los planes de Alberto González para el tramo más exigente de la temporada.

Raúl Lizoain y Mario Ramos, la alternativa en la portería

Ante la baja de Mariño, la titularidad recaerá nuevamente en Raúl Lizoain, quien ha actuado como suplente en LaLiga Hypermotion y en algunos encuentros de Copa del Rey. El portero canario demostró ante el Málaga su capacidad, realizando varias intervenciones destacadas que limitaron la ventaja local a la mínima, aunque el equipo no consiguió puntuar.

Además, el joven Mario Ramos, guardameta del filial, también estará disponible como tercera opción. Ramos ha sido convocado en ocasiones anteriores y entrenará con el primer equipo mientras Mariño permanece de baja, aportando un respaldo necesario ante la escasez de alternativas.

Un mes de partidos clave para el Albacete

La ausencia de Mariño llega en un momento crítico, con compromisos importantes frente a Almería, Las Palmas, Huesca y Racing de Santander. La estabilidad defensiva del equipo dependerá en gran medida de la actuación de Lizoain y Ramos. La confianza del técnico en sus porteros será clave para mantener opciones en la liga y aspirar a cumplir los objetivos marcados para la temporada.

Rendimiento de Mariño esta temporada

Fichado este curso, Diego Mariño ha disputado 16 partidos de Liga, encajando 25 goles y manteniendo la portería a cero en seis ocasiones. A estos números se suma su participación en la primera ronda de Copa del Rey frente al San Fernando, donde también dejó la portería imbatida, consolidándose como pieza fundamental del esquema defensivo del Albacete.

El club aún no ha emitido un pronóstico definitivo sobre su recuperación, pero la noticia de su lesión supone un duro golpe para el equipo y añade presión a los porteros suplentes en un mes determinante de la competición.