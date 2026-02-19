El Albacete protesta y uno de los suyos se desmarca: "Tenemos que dejar el tema de los arbitrajes a un lado"

Pacheco, recientemente renovado hasta junio de 2028, apostó por centrarse en el Málaga, próximo rival de los de Alberto González en LaLiga Hypermotion

El Albacete fue uno de los equipos que junto a Cultural Leonesa y Real Zaragoza, protestó varios días sobre los últimos arbitrajes recibidos mediante un comunicado después de la derrota ante el Deportivo de La Coruña en el caso de los manchegos.

El arbitraje está en las últimas jornadas en el punto de mira de LaLiga Hypermotion y el Málaga, en la última jornada, también expresó su descontento con el trabajo del colectivo a través de las palabras de su técnico Funes. Este pasado miércoles, Pacheco, centrocampista del Albacete que recientemente fue renovado hasta junio de 2028, quiso desligarse de esas protestas cuando fue cuestionado sobre los arbitrajes y apostó por centrarse en lo meramente deportivo.

Pacheco apuesta por dejar a un lado las protestas contra los árbitros y mirar al Málaga

El centrocampista del Albacete dejó claro que para él era penalti y que por eso estuvo tanto tiempo tirado sobre el césped para provocar una revisión: "Sabía que era penalti, por eso me tiré tanto tiempo en el suelo, porque sabía que era revisable. El club ya ha tomado todas las medidas que podía tomar, los jugadores tenemos que estar centrados en la Liga y dejar el tema de los arbitrajes a un lado y seguir con lo nuestro". Pacheco también quiso lanzar un mensaje en 'favor' del trabajo de los árbitros y empatizando con su complejidad: "Al final para los árbitros también es difícil es tomar decisiones. Que en Málaga no sea el colegiado el que decida el partido, que gane el mejor y se vea un gran partido".

La renovación de Pacheco en el Albacete

Pacheco comentó lo feliz que está en Albacete, tanto dentro como fuera del terreno de juego y cómo esto ha propiciado su renovación con los manchegos: "Se ha dado la renovación, creo que las dos partes estábamos muy contentas. El club me dijo de renovar, estoy contento dentro y fuera del campo y por eso he renovado en Albacete una temporada más. Ahora tengo que intentar devolver la confianza que me ha dado el club". También aprovechó para darle un mensaje de agradecimiento al técnico Alberto González: "Desde la llegada de Alberto González todo ha sido mucho más fácil, he crecido mucho. Estoy muy contento de seguir aquí".

El momento del Albacete y el próximo partido ante el Málaga

El Albacete ahora mismo está en la posición número 13 con 34 puntos, a seis del descenso y a siete de los puestos de play off que marca su próximo rival, el Málaga. Sobre esta tesitura clasificatoria, Pacheco apostó por ir poco a poco y pensar en el Málaga primero: "Ahora estamos en tierra de nadie, tenemos que ir partido a partido, primero Málaga y luego Almería. Poco a poco y a ver hasta dónde nos da, en el fútbol nunca se sabe. Ganar en Málaga estaría muy bien para seguir con la racha de victorias, trataremos de hacerlo y lo daremos todo".

Sobre el cuadro malacitano, afirmó que buscarán jugar con sus armas: "Jugar en La Rosaleda es muy bonito, el Málaga es un gran equipo y más aún si le sumas la dinámica que lleva. Intentaremos jugar con nuestras armas, vamos con mucha ilusión para sumar una victoria".

Los fichajes de invierno y el momento de Higinio

Aprovechó Pacheco para lanzarle un mensaje de ánimo a Higinio, que no está teniendo su mejor nivel esta campaña en el Málaga: "Está pasando por una temporada difícil, tiene el apoyo del club, de todos los jugadores y del cuerpo técnico. Estamos con él, le echamos mucho de menos y esperamos que pueda volver pronto con nosotros".

Además, reconoció que los fichajes que llegaron en el mercado de invierno, están entrenando muy bien: "Es verdad que Riki, Morci, Dani y Jon eran gente muy importante para nosotros. Los jugadores nuevos que han venido lo han hecho con muchas ganas e ilusión. Nosotros intentamos ayudarles, están entrenando muy bien, tienen mucha calidad y talento. Me he fijado en los dos centrocampistas que han llegado, me han gustado mucho".