Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras la victoria del Deportivo y la derrota del Cádiz en la jornada 25 de Segunda división

En la jornada 25 de LaLiga Hypermotion, el Castellón lidera tras vencer al Valladolid, el Deportivo gana en casa, Almería suma en Mirandilla y Málaga se impone con un golazo de Larrubia

La jornada 25 de LaLiga Hypermotion dejó resultados sorprendentes y decisiones claves para la clasificación. El Castellón hizo historia al ganar por primera vez en Zorrilla ante el Real Valladolid y mantenerse líder, mientras que el Deportivo de La Coruña rompió su mala racha en Riazor venciendo al Albacete. El Almería sumó tres puntos vitales en Mirandilla frente al Cádiz, y el Málaga se impuso con épica final sobre la Cultural Leonesa gracias a la inspiración de David Larrubia. Una jornada marcada por goleadas, remontadas y actuaciones individuales decisivas, que cambió varias posiciones en la tabla y reafirmó la emoción del campeonato.

El Castellón hace historia en Zorrilla

El Castellón logró un hito histórico: vencer por primera vez al Real Valladolid en Zorrilla con un contundente 0-4. El equipo de Pablo Hernández mostró un juego sólido, basado en balones parados, eficacia y trabajo colectivo, y se asentó en la primera posición de LaLiga Hypermotion a la espera de lo que haga el Racing en Miranda.

En los primeros minutos, el Castellón aprovechó dos jugadas a balón parado para abrir el marcador: Camara remató tras un córner y Barri cabeceó un lanzamiento de falta, reflejando la desorganización defensiva del Valladolid. La segunda parte no trajo sorpresas: Cipenga cerró el resultado con un golazo desde la frontal, dejando claro que el Castellón juega junto, competitivo y efectivo.

El Deportivo retoma la senda del triunfo en Riazor

Después de más de dos meses sin ganar en casa, el Deportivo de La Coruña volvió a celebrar un triunfo en Riazor, esta vez frente al Albacete (3-2). Un inicio rápido permitió a Yeremay marcar el primero a los 25 minutos, y poco después un autogol de Javi Montero amplió la ventaja.

Aunque el Albacete reaccionó tras el descanso con un golazo de chilena de Obeng, el equipo local supo mantener la ventaja gracias a Álvaro Ferllo, que realizó intervenciones clave. El Depor demostró paciencia y control del juego, combinando posesión y presión para asegurar los tres puntos, dejando claro que la racha positiva ha vuelto.

El Almería resiste y gana en el Mirandilla

El Almería consiguió un triunfo agónico 1-2 ante el Cádiz, liderado por su máximo goleador Arribas, que anotó tras un grave error defensivo del rival. Los amarillos dominaron parte del encuentro, pero la defensa inestable y las desconexiones ofensivas les penalizaron.

El Cádiz intentó reaccionar, con Dawda y García Pascual generando peligro, pero la efectividad visitante y los errores locales sentenciaron el resultado. Rubi pudo celebrar su segunda victoria consecutiva, manteniendo al Almería en la pelea por los puestos de ascenso directo.

El Málaga se impone en La Rosaleda con épica final

El Málaga firmó un vibrante 2-1 frente a la Cultural Leonesa en La Rosaleda, con un desenlace espectacular. Los visitantes se adelantaron gracias a Iván Calero, pero los locales no se rindieron y empataron con un remate de David Larrubia desde dentro del área.

En los últimos minutos, Larrubia volvió a brillar con un golazo por la escuadra en el 94’, asegurando la victoria y demostrando su calidad como jugador determinante. El Málaga supo combinar presión, control del balón y paciencia para cerrar un triunfo que lo mantiene fuerte en la clasificación.

Los resultados de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 25