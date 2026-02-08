El Almería confirma dos fichajes para el próximo verano con vistas a Primera

El cuadro andaluz a través de su director general Mohamed el Assy, dio por cerradas las incorporaciones de Jorge Pulido desde el Huesca y de Junyent desde el filial del Barcelona

El Almería ha sido uno de los protagonistas en el mercado de fichajes que cerró el pasado 2 de febrero a las 23:59. Los indálicos trabajaron con intensidad en un mercado en el que cerraron las incorporaciones de Jon Morcillo desde el Albacete, Rodrigo Ely desde el fútbol brasileño de Gremio y Miguel de la Fuente en calidad de cedido desde el Leganés. Además, colocó a Edgar, que tras finalizar su cesión en Croacia, formará parte del Andorra hasta final de temporada.

Pero el Almería también trabajó en dos incorporaciones que finalmente no se han podido culminar en este último mercado de fichajes. Estas son las de Jorge Pulido, que tras confirmar el propio jugador del Huesca que ya tenía un acuerdo con el Almería para la próxima campaña, vio como los indálicos apostaron porque llegase en este último mercado.

El complicado fichaje en invierno de Jorge Pulido

Almería y Huesca mantuvieron un tira y afloja económico que no llegó a buen puerto y terminó con Pulido defendiendo los colores del Huesca en la segunda mitad de la temporada. Otro de los nombres por los que apostó el Almería fue el de Junyent, canterano del Barcelona que no renovará con los culés una vez que finalice su contrato el próximo 30 de y que llegará a tierras andaluzas en una operación que recuerda mucho a la que se llevó en su momento con Sergio Arribas.

El Assy confirma los fichajes de Jorge Pulido y Junyent

Este pasado viernes, Mohamed El Assy, director general del Almería hizo un repaso de la actualidad del cuadro indálico y como es lógico, aparecieron los nombres de Jorge Pulido y Quim Junyent. El dirigente del Almería confirmó que tanto el jugador del Huesca como el canterano del Barcelona llegarán en el próximo mercado de fichajes de verano y además explicó los motivos para que no llegasen en este pasado mercado invernal: "Firmamos a Pulido para llegar ahora, estuvimos negociando con el Huesca, pero nos pedían mucho dinero y nosotros no íbamos a pagar esa cantidad. Así que él será nuevo jugador del Almería la próxima temporada. Pasó algo similar con Quim y el Barcelona. Hablamos con ellos para intentar traerlo ahora, pero no llegamos a un acuerdo, así que los dos jugadores se unirán a nosotros en pretemporada".

La nueva política de fichajes del Almería

El director general del Almería también aclaró que los andaluces han tomado ciertas decisiones en relación a la política de fichajes para buscar una mejor salud financiera: "Hemos cambiado un poco nuestra estrategia de fichajes. Tenemos ahora y en los próximos años muchos proyectos que hacer por el club. Y para nuestra capacidad financiera tenemos que intentar ser más inteligentes con los fichajes así que tratamos de firmar más jugadores que estén libres para reducir un poco las amortizaciones".

Se reafirmó El Assy en firmar a jugadores libres si existe la posibilidad pero sin renunciar a comprar futbolistas en el futuro: "Esta es la nueva política que estamos llevando a cabo desde hace tiempo, aunque por supuesto seguiremos comprando jugadores, pero cuando estás seguro de la capacidad de un futbolista, que ya está adaptado en España, conoce la Liga y puede llegar libre, creemos que son las mejores operaciones".

El dirigente del Almería también trató de analizar brevemente el último mercado de traspasos de los de Rubi: "Hemos intentado ser muy efectivos en nuestras elecciones. Hemos analizado cuáles eran nuestros puntos débiles para tratar de reforzarlos y creo que hemos hecho un buen trabajo con los tres jugadores que hemos traído, estoy muy contento con ellos y deseo que nos puedan aportar algo más".