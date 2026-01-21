Jorge Pulido: su fichaje por el Almería y la postura del Huesca

El defensa, que sigue a las órdenes de Jon Pérez Bolo, ya confirmó un acuerdo a partir del 30 de junio. Los andaluces lo quieren para enero y en El Alcoraz apuestan por su continuidad

El fichaje de Jorge Pulido por el Almería es uno de los culebrones del mercado de traspasos de invierno. Así como ocurre en el mundo de la televisión cuando un programa está en el alambre en función de su audiencia, Jorge Pulido no sabe si saldrá en enero del Huesca o será a partir del 30 de junio (cuando acaba su contrato en El Alcoraz) cuando pondrá rumbo al Almería. Lo que si es seguro tal y como confirmó el propio jugador del Huesca es que tiene un acuerdo con el Almería una vez que termine su contrato en tierras aragonesas.

El Almería quiere el fichaje de Jorge Pulido en este mercado

Según diversas informaciones llegadas desde Almería, el cuadro de Rubi confía en que Jorge Pulido termine recalando en el conjunto indálico antes de que finalice este mercado invernal y tras llegar a un acuerdo con los azulgranas. Pero en el Huesca parece que tienen otro pensamiento tal y como ha apuntado este mismo miércoles su director deportivo, Ángel Martín González.

El director deportivo del Huesca ha dejado clara la importancia de Jorge Pulido en el cuadro oscense y ha querido recordar su trayectoria en El Alcoraz: "Para mi, Pulido es parte de este escudo. Creo que no hay ninguna duda de que es algo más que un jugador de este club, algo más que un capitán muy importante a todos los niveles".

Jorge Pulido está viviendo su novena temporada en el Huesca, donde como es lógico porta el brazalete de capitán desde hace bastante tiempo. Después de elogiarlo, Angel Martín ha apostado por la continuidad de Jorge Pulido hasta que cumpla su contrato con el Huesca: "Quiero que se quede y estoy convencido de que, si se queda, va a ser el Pulido de siempre,el que nos va a ayudar, el que nos va a dar lo que nos ha dado siempre hasta ahora. Y, a partir de que acabe su contrato con el Huesca, desearle la mayor suerte allí donde vaya, al Almería. No quiero incidir nada más".

El Huesca quiere que Jorge Pulido cumpla su contrato

El dirigente del Huesca insistió en otro momento de su declaración sobre la continuidad de Jorge Pulido y su deseo de que cumpla su vinculación con el club hasta el próximo 30 de junio: "No tengo ni idea de cual es el escenario realista. Yo quiero que se quede y me encantaría que estuviera con nosotros hasta el 30 de junio. A partir de ahí, no sé lo que va a pasar".

La situación de Jorge Pulido en el Huesca

Jorge Pulido, a pesar de estar hablándose de su salida del Huesca, sigue contando en los planes de Jon Pérez Bolo y a excepción del encuentro del pasado fin de semana que se perdió por acumulación de amarillas, lo está jugando absolutamente todo.

Jorge Pulido, en la misma rueda de prensa en la que confesaba el acuerdo con el Almería, habló de la importancia de la cabeza en los jugadores para tratar de rendir con el Huesca si finalmente sigue lo que resta de temporada: "Es una situación complicada. Daré todo de mí. No sé cuánto tiempo me queda aquí, pero intentaré rendir y ayudar como he hecho hasta ahora. Cuando la cabeza no está en un sitio...", confesaba. También insistió en que si hay acuerdo, dejará el Huesca para poner rumbo al Almería en este mercado invernal: "Si se ponen de acuerdo, me iré y si no, me quedaré".