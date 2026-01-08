Jorge Pulido se despide del Huesca y confirma el fichaje por el Almería

El capitán del conjunto del Alcoraz se sinceró en rueda de prensa para hablar del final de ciclo con los aragoneses: "Siento que mi ciclo en la Sociedad Deportiva Huesca ha terminado"

El Huesca está siendo uno de los protagonistas del mercado de fichajes de invierno en LaLiga Hypermtion. Este pasado miércoles los de Jon Pérez Bolo anunciaron la llegada en calidad de cedido de Efe Aghama procedente del Cádiz.

Pero más allá de las altas en El Alcoraz, el Huesca está presenciando los últimos momentos de todo un referente dentro y fuera del campo como es el capitán Jorge Pulido. Este mismo jueves Jorge Pulido zanjó cualquier tipo de debate sobre su futuro y dejó claro que ya tiene un acuerdo con el Almería tal y como adelantó días atrás Fabrizio Romano.

Jorge Pulido se despide del Huesca

Jorge Pulido habló de cómo el Huesca no ha hecho que se sienta valorado y como ha firmado dos temporadas para jugar con el Almería a partir de junio: "No me he sentido valorado y no hablo económicamente. He firmado para junio por la UD Almería. Desde el primer momento me transmitió su confianza y que quería contar conmigo dos años fuese en Primera o Segunda".

El aún jugador del Huesca hasta el próximo 30 de junio también se mostró dolido al expresar que su ciclo en El Alcoraz había terminado: "Con todo el dolor de mi corazón siento que mi ciclo en la Sociedad Deportiva Huesca ha terminado".

El posible fichaje de Jorge Pulido en enero

Mucho se ha hablado estos días sobre la posibilidad de que Jorge Pulido saliese del Huesca en este mismo mercado de fichajes de invierno, situación que para que se diese tendría que producirse un acuerdo entre los aragoneses y el Almería. Sobre ese acuerdo, Pulido expresó: "Si se ponen de acuerdo, me iré y si no, me quedaré".

Además, Pulido apostó por darlo todo de sí mismo mientras esté en el Huesca pero avisando del papel de su cabeza: "Es una situación complicada. Daré todo de mí. No sé cuánto tiempo me queda aquí, pero intentaré rendir y ayudar como he hecho hasta ahora. Cuando la cabeza no está en un sitio...".

Quiso recordar Pulido la importancia del Huesca por encima de cualquier jugador y que debido a los nuevos inversores el club ha dado un salto importante: "El Huesca está por encima de todo. Hemos creado algo increíble y hay que valorar lo que tenemos. Gracias a los nuevos inversores estamos aquí. Pasarán muchos jugadores y propietarios, pero el legado quedará para siempre".

Jorge Pulido siempre será del Huesca

Por último, Jorge Pulido mostró su cariño por el Huesca y confesó que anteriormente ya había rechazado otras ofertas: "Son ocho años y medio y ha cambiado mucho. Llegué y no había gimnasio ni campos de entrenamiento. Yo quiero a este escudo y lo voy a querer siempre. He dicho que no a muchas ofertas".

Jorge Pulido ha jugado un total de 303 encuentros oficiales en el Huesca, al que como el propio protagonista relató, llegó hace ocho años y medio tras haber pasado previamente por Albacete, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y el filial del Real Madrid. Tras las declaraciones de este jueves, Jorge Pulido podría estar viviendo sus últimos días en el Huesca.