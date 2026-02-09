El Huesca de Jon Pérez Bolo sigue generando dudas y mira al descenso en Segunda

El cuadro del Alcoraz perdió este pasado fin de semana ante el Sporting de Gijón y cortó una racha de dos encuentros en los que habían sumado un interesante cuatro de seis

El Huesca decidió el pasado mes de noviembre destituir a Sergi Guilló tras conseguir el técnico de los aragoneses 15 puntos en 13 jornadas. El Huesca estaba en ese momento al filo del descenso a Primera RFEF con solo un punto por encima del Granada que ya ocupaba posiciones nada deseadas.

Desde el Huesca se apostó por un cambio de entrenador y se trajo a todo un veterano de los banquillos como Jon Pérez Bolo. El técnico de 51 años nacido en Bilbao llegaba al Huesca con experiencias en banquillos como Burgos, Real Oviedo o Ponferradina. La apuesta era claramente por el la permanencia en Segunda con un entrenador que conocía la categoría a la perfección a diferencia del despedido Sergi Guilló.

Los números de Jon Pérez Bolo condenan al descenso al Huesca

Con la derrota del pasado fin de semana del Huesca de Jon Pérez Bolo ante el Sporting de Gijón, el técnico vasco cumplió su encuentro número 14 al frente del cuadro aragonés (12 de Liga y dos de Copa del Rey). El bagaje de Jon Pérez Bolo en LaLiga Hypermotion dirigiendo al Huesca es de tres triunfos (Cádiz, Cultural Leonesa y Sporting de Gijón), tres empates (Andorra, Racing de Santander y Almería), además de seis derrotas.

Un total de 12 puntos que provocan que el Huesca haya pasado con Sergi Guilló de estar fuera de los puestos de descenso a estar en la quema con 27 puntos aunque a solo uno de la permanencia.

La clasificación del Huesca con Bolo

Si nos atenemos a la clasificación que tendría el Huesca después de 12 partidos con Bolo al frente del equipo, los azulgranas estarían en la posición número 18 con esos 12 puntos e igualado con Andorra y Cultural Leonesa que por peor diferencia de goles serían equipos de descenso.

A favor del Huesca está en la clasificación general es que por abajo está todo muy ajustado. También puede contar el Huesca con un calendario que en dos de los próximos tres encuentros que tiene que disputar le medirá a equipos que están peleando por la permanencia en Segunda como son el Mirandés en la jornada 27 y el Real Valladolid en la 28. En la jornada 26 se medirá al Ceuta, que si por su condición de recién ascendido se pensaba que podría estar en la pelea por la permanencia, están más arriba y sueñan con un play off de ascenso a Primera.

El enfado de Bolo con sus jugadores

Tras la derrota del Huesca ante el Sporting de Gijón, Bolo no escondió su enfado por la forma en la que se había producido el tropiezo: "Me voy muy enfadado, no podemos tirar todo el buen trabajo hecho en diez minutos. No podemos entrar en la segunda parte como hemos entrado. Teniendo más tensión hubiesen sido los dos goles evitables. Luego conseguimos recortar pero no hemos tenido ese colmillo para hacer ocasiones claras".

Además, apostó el entrenador del Huesca por hacerse fuertes en casa donde por el momento los azulgranas han sumado 19 puntos en trece partidos y solo han podido ganar dos encuentros de los últimos cinco. "Está claro que tanto en casa como fuera hay tres puntos en juego y queremos sacarlos en cualquier escenario. En El Alcoraz es dónde tenemos que hacernos fuertes. Lo que no hemos podido sumar hoy, lo tenemos que hacer el próximo partido. Para ganar muchos puntos tenemos que hacer lo de la primera parte", declaró Jon Pérez Bolo.