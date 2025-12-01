Jon Pérez Bolo confirma lo sabido en el Huesca: "Nos están demostranto que tienen que tener minutos"

El técnico del Alcoraz visitará junto a los azulgranas este próximo martes A Malata para el duelo de la segunda ronde la Copa del Rey

El Huesca, con el buen sabor de boca que dejó el empate de la última jornada en Liga ante el Almería, visitará este próximo martes A Malata para medirse al Racing de Ferrol, uno de los descendidos desde segunda el pasado curso. El Racing de Ferrol se lo quiere poner difícil al Huesca y Jon Pérez Bolo ha avisado en la rueda de prensa previa que espera un partido difícil. "Es un recién descendido que está haciendo las cosas muy bien; es uno de los que puede ponerle las cosas complicadas al Tenerife. Tiene jugadores con experiencia en segunda división. Va a ser un partido difícil", declaró.

Bolo anuncia cambios en el Huesca de cara a la Copa del Rey

Jon Pérez Bolo también informó de que el Huesca tendrá novedades en el once titular ya que la Copa del Rey es la competición idónea para aquellos que están jugando menos: "La copa es un alivio, una oportunidad de ver jugadores que están trabajando muy bien y los queremos ver en competición. A veces no somos justos y esta es una buena oportunidad. Los jugadores que entran de banquillo, nos hacen pensar mucho para hacer los onces. Mañana tienen una oportunidad de seguir progresando y poniendo las cosas difíciles", a lo que añadió: "La copa tiene que servir para dar oportunidades a jugadores que nos están demostrando que tienen que tener minutos".

El punto conseguido ante el Almería

Como es lógico, Bolo habló sobre el empate ante el Almeria del pasado fin de semana: "Estamos contentos por el punto; sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero sumar es importante. Ahora en modo Copa. La portería a cero es importante; tenemos que seguir en esa misma dinámica. Sabemos que tenemos que seguir cambiando en el aspecto ofensivo; ojalá que pronto llegue el cambio en este aspecto que también necesitamos". En relación a esa portería a cero, lo más probable es que Dani Martín, cedido desde el Levante, ocupe la portería ante el Racing de Ferrol.

Avisó también Jon Pérez Bolo sobre lo complicado que va a ser salir de la zona baja de la tabla y apuesta por tener que picar piedra: "La liga está complicada, todo el mundo aprieta y quiere salir de dinámicas negativas; va a ser un trabajo que no va a ser inmediato. Hay que "picar piedra" poco a poco para salir de ahí abajo. La Liga está muy igualada, no va a ser un tema de dos o tres semanas. Vamos a tener que trabajar mucho".