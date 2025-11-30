Dani Martín apunta directamente a la Copa del Rey con el Huesca

El joven guardameta de 20 años tendrá su oportunidad este próximo martes en la Copa del Rey, donde el Huesca visitará A Malata para medirse a un ex de Segunda como el Racing de Ferrol. Con él sobre el terreno de juego, los oscenses superaron al Utebo en el torneo copero

El mes de diciembre ya está esperando para entrar en nuestras vidas y con él, la Copa del Rey. El torneo copero regresa a partir del próximo martes y los equipos que en teoría parten como favoritos por su condición de ser el equipo de categoría superior, tratarán de evitar las sorpresas desagradables. Este es el caso del Huesca, que regresa a la Copa del Rey tras haber eliminado en la primera ronda al Utebo con un cómodo 0-3.

Jon Pérez Bolo llega a la Copa del Rey con el buen sabor de boca que les dejó el empate de este fin de semana ante el Almería y podrá usar la competición del KO para probar a jugadores menos habituales. Este es el caso de Dani Martín, el joven guardameta de 20 años que llegó al Alcoraz el pasado verano en calidad de cedido desde el Levante. Dani Martín jugó el pasado curso cedido en el Marbella de Primera RFEF, donde disputó 19 partidos en Liga.

Dani Martín es sinónimo de seguridad en el Huesca

Dani Martín puede decir que estando él bajo palos, el Huesca no ha perdido ni un partido. El guardameta de 20 años fue el elegido por Sergi Guilló para el duelo de Copa del Rey ante el Utebo, en el que además dejó su portería a cero. Además, Dani Martín tuvo un papel destacado en la pretemporada del Huesca, donde participó en las dos victorias de los azulgranas ante todo un equipo de Primera como Osasuna, dejando además su portería a cero (0-1 y 1-0). Ante el Tarazona, también en periodo de pretemporada, ayudó a los suyos a ganar por 0-1 y solo encajó en el empate a uno ante el Castellón.

Dani Martín, a pesar de su juventud, tiene muy claro que quiere triunfar en el Huesca y así lo hizo saber el día de su presentación en El Alcoraz: "Cuando un equipo como el Huesca te da la oportunidad de entrar en sus filas, no hay muchas dudas. La afición puede ver en mi un portero joven, trabajador, con ambición y con muchas ganas de poder triunfar". El interés del Huesca en Dani Martín no venía solo desde este verano ya que tal y como confesó el director deportivo azulgrana, lo seguía "desde hace dos temporadas, cuando jugaba en el Rayo Majadahonda".

La opción de Dani Martín

Dani Martín será el elegido por Jon Pérez Bolo para medirse al Racing de Ferrol el próximo martes a partir de las 19:00 horas en A Malata. La reciente llegada de Bolo y una buena actuación de Dani Martín este próximo martes en la Copa del Rey con el Huesca, podrían darle al jugador perteneciente al Levante una oportunidad de encontrar la puerta de llegada a la titularidad en LaLiga Hypermotion, donde aún no ha podido debutar esta temporada.