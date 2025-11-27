Bolo rebaja la euforia en el Huesca

El técnico de los oscenses sentenció que aún no han hecho nada en la previa del encuentro ante el Almería del próximo sábado

El Huesca cambió su dinámica negativa el pasado fin de semana, esa que llevó al despido de Sergi Guilló y que propició la llegada de Jon Pérez Bolo. Con Jon Pérez Bolo, el Huesca se reencontró con la victoria ante el Sporting de Gijón y visitará a un Almería algo más cansado tras jugar ante el Ceuta este pasado miércoles. A pesar de haber regresado a la senda de la victoria y haber salido de los puestos de descenso, Jon Pérez Bolo dejó claro este viernes que no se ha logrado nada aún y llamó a la calma.

Jon Pérez Bolo apuesta por seguir trabajando con el Huesca

Jon Pérez Bolo confesó que el triunfo ante el Sporting de Gijón ha servido para tener una semana de trabajo más tranquila aunque apunta a que aún queda mucho trabajo por delante: "La semana ha sido más llevadera, más tranquila, pero sabiendo que todavía no hemos hecho nada. Sólo hemos ganado un partido y queda mucho trabajo por delante. Estamos en mejorar día a día para que las sensaciones sean buenas y lleguemos bien a los partidos. Me quedo con lo comprometido que está el equipo. El equipo va asimilando lo que le proponemos y esa es la línea a seguir".

En relación a ese margen de mejora, Bolo habló de jugar más en campo contrario, demás de generar más ocasiones de gol: "Tenemos que jugar más en campo contrario, llegar más y hacer más oportunidades, porque así tendremos más oportunidades de hacer gol. En defensa creo que estamos trabajando bien y esa es la línea a seguir. Tenemos que mejorar con balón".

Bolo tiene una cuenta pendiente con el Huesca

Tratará Bolo y su Huesca de romper la racha de partidos lejos del Alcoraz donde los aragoneses no ganan desde la jornada 2 de LaLiga Hypermotion. Bolo habló de esa necesidad de acabar con esa dinámica negativa: "Cuando vinimos al Huesca sabíamos la racha negativa que había fuera de casa. En nuestra mano está el darle la vuelta y empezar a conseguir resultados positivos. Estamos trabajando para ello y ojalá que pueda ser este fin de semana".

Pero el Huesca no lo tendrá sencillo ante el Almería, el segundo mejor local con 16 puntos, solo superado por los 18 del Sanse. Bolo apostó por no renunciar a nada ante los de Rubi y confiar en las armas del Huesca: "En esta categoría todos los partidos van a ser muy complicados. Es cierto que el Almería está teniendo una trayectoria muy positiva. Ayer perdió y tendrán ganas de volver a ganar. Sabemos que será complicado, pero no vamos a renunciar a nada. Vamos con toda la ilusión del mundo para intentar ganar el partido. Tenemos que confiar en nosotros".