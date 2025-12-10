Sergi Enrich tras el último palo al Huesca: "Hemos pasado estos dos días jodidos"

El jugador del cuadro de Jon Pérez Bolo habló del doloroso 1-4 ante el Real Valladolid y afirmó que "el fútbol siempre te da otra oportunidad"

El Huesca recibía el pasado fin de semana a un Real Valladolid que llegaba con ciertas dudas tras varias jornadas sin conocer la victoria. Parecía el rival adecuado para los de Jon Pérez Bolo pero los pucelanos se impusieron con claridad por un 1-4 que dejó michas huellas en El Alcoraz. Este miércoles, una de las voces autorizadas del vestuario azulgrana, Sergi Enrich, habló del momento mental que vive el equipo: "Hemos pasado estos dos días jodidos, como es normal tras una derrota tan abultada. Lo bueno es que el fútbol siempre te da otra oportunidad. Hemos corregido, hemos visto en lo que fallamos y tenemos muchas ganas de que llegue el partido".

Siguiendo con el partido ante el Real Valladolid, Sergi Enrich confesó que irse al descanso con 0-2 ante el Real Valladolid condicionó el resto del encuentro: "Salimos bastante bien. Nos habíamos puesto en la cabeza que teníamos que entrar fuertes al partido y lo hicimos. Pero el segundo gol nos penaliza muchísimo. Irte 0-2 al descanso ante un equipo que a la contra es tan peligroso como el Valladolid te condiciona todo".

Los números del Huesca en casa

El Huesca antepenúltimo equipo de Segunda división en puntos logrados a domicilio con cuatro de 24 posibles. Sergi Enrich apostó por mejorar este registro que solo empeoran Eibar con dos y Real Sociedad B sin haber sumado aún lejos de casa: "Sabemos que podemos hacer mucho más fuera de casa. Puntuar fuera es imprescindible. En Almería supimos sufrir y ser solidarios, y eso es lo que tenemos que repetir. Si no se puede ganar, al menos sumar. Lo que queríamos era hacer bueno lo de Almería en casa, pero no pudimos".

El Huesca apunta al complicado duelo ante la Cultural Leonesa

Precisamente lejos del Alcoraz será el próximo encuentro del Huesca y lo hará visitando a la Cultural Leonesa. Sergi Enrich elogió la intensidad de los de Ziganda: "La Cultural es un equipo de mucha intensidad, muy junto, con pocos espacios y muy solidario. Vienen de ganar un partido muy importante en Ipurua y estarán con confianza. Pero nosotros también tenemos que demostrar que queremos ir a por ello. Sacar tres puntos allí nos daría un salto importante en la clasificación". Por último, sobre su momento personal, dejó claro que está para aportar lo máximo con su juego y su experiencia tal y como hizo anteriormente con Sergi Guilló: "Toda la temporada he intentado ayudar. Con Sergi Guilló jugué muchísimo y ahora con el míster también intento aportar desde la experiencia. Somos un equipo joven y esa experiencia a veces no se ve, pero es necesaria. Aquí cómo entrenas durante la semana marca cómo compites después".