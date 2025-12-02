Copa del Rey 2025/26 | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online los partidos de la segunda ronda de Copa: Getafe, Mallorca, Alavés, Levante, Osasuna...

Arranca la segunda ronda del torneo del 'KO': cuatro equipos de Primera entran en escena hoy para medirse a rivales de categorías inferiores como Ceuta, Numancia, Ferrol, Portugalete, Ebro, Guadalajara y Navalcarnero

Este martes, 2 de diciembre, arranca la segunda ronda de la Copa del Rey, un torneo que cada año combina sorpresas, ilusión y la magia de los modestos. La primera ronda ya dejó claro que los equipos de categorías inferiores no se intimidan ante los grandes -a excepción de FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club, que no entran en juego hasta la tercera ronda- y todo apunta a que este nuevo capítulo seguirá ese mismo camino.

La eliminatoria se disputará del 2 al 4 de diciembre y contará con un total de 28 partidos. Todos los duelos serán a partido único y se celebrarán en el estadio del equipo de menor categoría, una regla que refuerza la narrativa copera y equilibra las fuerzas sobre el césped. Si ambos conjuntos pertenecen a la misma división, ejercerá como local el club cuya bola fue extraída primero en el sorteo. Además, en esta ronda no habrá VAR, lo que añade otro punto de incertidumbre a unas eliminatorias que suelen decidirse por detalles.

En total participan 56 equipos procedentes de las cinco categorías nacionales: 15 de Primera División, 17 de Segunda, 10 de Primera Federación, 12 de Segunda Federación y 2 de Tercera Federación. Un cartel variado en el que conviven colosos de la élite con clubes que sueñan con firmar una noche histórica.

La competición, fiel a su espíritu, ya ha dejado varias sorpresas en la primera ronda. El Ourense eliminó al Real Oviedo con un contundente 4-2 en O Couto. El Extremadura también hizo historia al tumbar a la UD Las Palmas, mientras que el Portugalete se cargó al Real Valladolid y el Cieza hizo lo propio con el Córdoba. Resultados que reafirman que la Copa del Rey sigue siendo el escenario donde todo es posible y donde los pequeños encuentran la oportunidad de brillar ante el fútbol nacional.

En este primer día de competición entran en escena cuatro equipos de Primera División: RCD Mallorca, Deportivo Alavés, Osasuna y Getafe CF, que buscarán evitar la trampa que siempre supone visitar campos de menor categoría en un torneo a partido único.

Los únicos representantes de Segunda División que juegan hoy serán la AD Ceuta FC -que tratará de avanzar con el objetivo añadido de poder disputar una futura eliminatoria de Copa ante su afición en el Alfonso Murube- y la SD Huesca, que también busca evitar un tropiezo en su debut en esta ronda.

Por parte de la Primera Federación, saltarán al césped el Racing Club Ferrol y el CD Guadalajara, dos equipos acostumbrados a competir en escenarios exigentes y que aspiran a sorprender a clubes de mayor rango.

Desde la Segunda Federación, los protagonistas serán el CD Numancia y el CDA Navalcarnero, históricos del fútbol modesto que vuelven a vivir una noche copera con la ilusión de dar otro golpe sobre la mesa.

Finalmente, la Tercera Federación tendrá a sus dos únicos representantes: el Club Portugalete y el CD Ebro, que ya saben lo que es eliminar a rivales de superior categoría y pelearán por seguir haciendo historia en un torneo donde casi siempre hay hueco para un nuevo capítulo inesperado.

Horario y dónde ver por TV la segunda ronda de la Copa del Rey

La segunda ronda arranca con cuatro partidos en el primer bloque horario, inicia a las 19:00 y estará formado por el CD Numancia de Soria - RCD Mallorca, Club Portugalete - Deportivo Alavés, Racing Club Ferrol - SD Huesca y CD Ebro - Club Atlético Osasuna.

CD Numancia de Soria - RCD Mallorca (LaLiga TV M3 y M+ LaLiga 3 - Movistar Plus 167 y Orange 270)

Club Portugalete - Deportivo Alavés (LaLiga TV M4 y M+ LaLiga 5 - M171 y O275)

Racing Club Ferrol - SD Huesca (TVG2 Galicia, Aragón TV y Aragón Deportes)

CD Ebro - Club Atlético Osasuna (LaLiga TV M5)

Luego, la siguiente tanda de partidos está compuesta únicamente por el encuentro entre el CD Guadalajara - AD Ceuta FC, que corresponde a las 20:00 horas.

CD Guadalajara - AD Ceuta FC

El último partido que cierra el primer día de la segunda ronda es a las 21:00 horas y enfrentará al CDA Navalcarnero - Getafe CF.

CDA Navalcarnero - Getafe CF (M+ LaLiga 3 - M167 y O270; M+ LaLiga 4 - M171 y O275; y M+ LaLiga 5 - M171 y O275)