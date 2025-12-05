Sant Andreu (6) 1-1 (7) Celta: El Celta pasa a tercera ronda de Copa del Rey con mucho sufrimiento

El equipo gallego tuvo que recurrir a la tanda de penaltis para superar a un combativo conjunto catalán que llegó a ponerse por delante en la prórroga gracias a Alexis García, pero Borja Iglesias puso la igualada rápidamente

El RC Celta se metió en la tercera ronda de la Copa del Rey después de superar al combativo Sant Andreu en la tanda de penaltis. Un partido en el que el equipo que entrena Claudio Giráldez sufrió mucho ya que en la prórroga llegó a ir por debajo en el marcador por culpa del acierto de Alexis García. Por suerte para el RC Celta, Borja Iglesias apareció rápido para igualar el encuentro el cual llegó a una tanda de penaltis en donde ambos equipos tuvieron mucho acierto hasta que llegó el turno de Sergi Serrano, futbolista del Sant Andreu, que erró su lanzamiento.

El partido comenzó muy movido ya en el primer minuto el local Sergi García tuvo una ocasión clarísima que no supo definir bien ante Iván Villar, ya que se vaselina se fue desviada. Tras ese susto inicial, el RC Celta se puso las pilas.

Jutglá tuvo dos ocasiones, pero su primer tiro lo paró el portero del Sant Andreu y el segundo, un cabezazo, también. Antes del descanso, Hugo Sotelo tuvo la ocasión más clara para el RC Celta pero el balón se estrelló en el larguero.

Después del descanso, el RC Celta continuó con su dominio sobre el Sant Andreu, pero no estuvo muy fino ofensivamente ya que no aprovechó ninguno de los acercamientos que tuvo a la portería del Sant Andreu, ni siquiera dando entrada en el partido a Borja Iglesias y Iago Aspas lo que mandó el encuentro a la prórroga.

En el tiempo extra llegaron los goles. Primero golpeó el Sant Andreu, en el minuto 103, cuando Alexis García cazó un balón en el corazón del área y, con un toque de exterior, abrió el marcador para desatar el éxtasis en la grada. Sólo dos minutos después, Yoel Lago filtró un pase interior que Borja Iglesias controló y cruzó a la red para volver a empatar el partido.

En la segunda parte de la prórroga, no pasó prácticamente nada lo que provocó que el partido se decidiera en la tanda de penaltis. Los dos equipos convirtieron sus seis primeros lanzamientos sin fallo pero en el séptimo Yoel Lago marcó para el RC Celta y Sergi Serrano, del Sant Andreu, estrelló su disparo en el larguero, dándole así el pase a tercera ronda de la Copa del Rey al equipo gallego.

- Ficha técnica del Sant Andreu (6) 1-1 (7) RC Celta de la segunda ronda de la Copa del Rey:

Sant Andreu: Raúl García; Santiago (Viña 71'), Gomez, Blanco, Mendez (Marcet 91'); Carbonell, Alberto García, Darbra (Torices 72'); Serrano, Valles (Alexis García 59'), y Sergi García (Naranjo 59').

RC Celta: Villar; Mingueza, Aidoo (Yoel Lago 11'), Carlos Domínguez, Ristic (Carreira 46'); Hugo Álvarez, Fran Beltrán, Hugo Sotelo (Borja Iglesias 75'); Cervi (Pablo Durán 63'), Jutglà (Ángel Arcos 97'), y Swedberg (Iago Aspas 75').

Árbitro: Mateo Busquets (Balear). Amonestó a los locales Carlos Blanco, Alberto García, Pablo Santiago, Raúl García y Lucas Viña; y a los visitantes Carlos Domínguez y Yoel Lago. Expulsó, por doble amarilla, a Carlos Domínguez (112').

Goles: 1-0 (103') Alexis García; 1-1 (105') Borja Iglesias.

Incidencias: Partido entre Sant Andreu y RC Celta correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en el Estadio Municipal Narcís Sala de Barcelona.