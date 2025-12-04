Cartagena 1-2 Valencia: Gracias a Dimitrievski

El portero normacedonio se disfrazó de superhéroe para detener un penalti a Di Blasis en la segunda parte de la prórroga lo cual dejó vivo a un Valencia CF que en el último minuto del tiempo extra superó a un combativo Cartagena a través de un gol de Jesús Vázuqez

El Valencia CF se clasificó a la tercera ronda de la Copa del Rey después de superar al Cartagena al que ganó por 1-2 con mucho sufrimiento ya que el partido se decidió en la prórroga. Un billete a la siguiente eliminatoria copera que llegó gracias a Dimitrievski, que paró un penalti con empate a uno en el tiempo extra, y a Jesús Vázquez que marcó el gol decisivo.

La primera parte comenzó con dominio del Cartagena que dispuso de varios acercamientos peligrosos, teniendo el Valencia CF una ocasión por medio de Ramazani. Fruto de ese dominio local llegó el primer gol del Cartagena por medio de Ortuño. El delantero, al que Dimitrievski le detuvo un disparo minutos antes, aprovechó un buen pase de Ander, tras pérdida del Valencia CF, para batir desde dentro del área la portero de Macedonia del Norte en el minuto 21.

Tras el gol, el Cartagena no se encerró. Fue ambicioso y tuvo otra ocasión con un disparo de Ortuño que paró Dimitrievski. Intentó reaccionar el Valencia CF, pero el equipo que entrena Carlos Corberán no encontró la forma de igualar el partido antes del descanso.

Para reaccionar, el entrenador del Valencia CF metió en el partido a Hugo Duro. Se notó la entrada del delantero, ya que el equipo de Mestalla comenzó a dominar y fue así como inquietó al Cartagena, sobre todo, con disparos lejanos de Ugrinic y también con un tiro de Lucas Beltrán que se marcó desviado.

Debido a este paso adelante del Valencia CF, el Cartagena apostó por meter jugadores desde el banquillo para cambiar el signo del partido. A pesar de ello, el Cartagena sólo pudo crear peligro a través del contragolpe teniendo una ocasión por medio de Dani Perejón, pero su tiro, lejano, lo detuvo Dimitrievski sin problemas. Como no llegó el empate, el Valencia CF dio entrada a Diego López y Luis Rioja para lograr el empate.

Apretó el Valencia CF quien pudo empatar en el minuto 66, pero el gol de Hugo Duro fue anulado por fuera de juego claro del delantero que estaba en posición antirreglamentaria cuando Diego López peinó el centro de Luis Rioja. La siguiente ocasión para el Valencia CF no llegó hasta el minuto 73 cuando Lucas Beltrán lo volvió a probar con un disparo, pero el balón se marchó, de nuevo desviado.

Se llegó así a la recta final de la segunda parte, con dominio claro del Valencia CF que se volcó en busca del empate, que pudo llegar tras un centro de Diego López que se paseó por el área sin que llegara rematador. Fue el preludio de la igualada que llegó gracias a que Lucas Beltrán remató un balón suelto en el área del Cartagena. No bajó el ritmo el Valencia CF quien estuvo a punto de ponerse por delante pero el tiro de Lucas Beltrán, desde dentro del área, se fue fuera por poco. Lo siguió intentando el Valencia CF hasta el final del partido, pero no logró romper el empate a pesar de tener una buena ocasión para marcar pero la internada de Diego López en el área fue abortada por la defensa del Cartagena. Así se llegó a la prórroga.

Contra todo pronóstico, la primera gran ocasión de la primera parte de la prórroga la tuvo el Cartagena, pero Chiki, recién entrado al partido, disparo demasiado cruzado cuando se quedó sólo delante de Dimitrievski. Respondió al momento el Valencia CF por medio de Lucas Beltrán, pero el cabezazo del argentino se marchó alto. A continuación, la tuvo el Cartagena, pero el disparo de Diego Gómez se fue alto y un cabezazo flojo acabó en manos de Dimitrievski. Así terminó la primera parte del tiempo extra.

En la segunda parte de la prórroga, el dominio del Valencia CF fue total. Hugo Duro estrelló un cabezazo en el larguero tras centro medido de Luis Rioja. Cuando todo pintaba mejor para el Valencia CF, Santamaría recibió su segunda amarilla tras un forcejeo con Di Blasis. A pesar de ello, el equipo de Mestalla tuvo la oportunidad de ponerse por delante pero el disparo de Luis Rioja golpeó en el poste.

Debido a la superioridad numérica, el Cartagena lanzó una oleada final en busca de la victoria. La pudo obtener por medio de Kevin Sánchez, pero el disparo fue bloqueado por Jesús Vázquez. En la continuación André Almeida cometió penalti por manos, pero entonces apareció Dimitrievski que le paró la pena máxima a De Blasis. Cuando todo parecía que la eliminatoria se decidiría en la tanda de penaltis. Jesús Vázquez se encontró con un balón suelto en un córner, el lateral izquierdo disparó, el esférico golpeó en Imanol Baz y se metió en la portería del Cartagena para poner el 1-2 y dar la clasificación a tercera ronda de la Copa del Rey al Valencia CF que sufrió mucho.

- Ficha Técnica del Cartagena 1-2 Valencia de la segunda ronda de la Copa del Rey:

Cartagena: Iván Martínez; Dani Perejón, A. Fidalgo, Imanol Baz, Nil Jiménez (Nacho Martínez 80'); Chuca (Kevin Sánchez 69'), Edgar Alcañiz (Chiki 91'); Carlos Calderón (Luismi Redondo 59'), Ander (Diego Gómez 59'), Nacho; y Ortuño (Di Blasis 69').

Valencia CF: Dimitrievski; Foulquier (Thierry Correia 63'), Iranzo, Cömert, Jesús Vázquez; Ugrinic (Javi Guerra 72'), Santamaría; Ramazani (Hugo Duro 46'), Raba (Diego López 63'), Danjuma (Luis Rioja 63'); y Lucas Beltrán (André Almeida 102').

Árbitros: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Castellanomanchego). Amonestó a los locales Chuca, Nacho Martínez y Di Blasis; y a los visitantes Santamaría, Diego López y Cömert. Expulsó, por roja directa, al entrenador del Cartagena Javi Rey (90'): y al jugador del Valencia Santamaría, por doble amarilla (113').

Goles: 1-0 (21') Ortuño; 1-1 (79') Lucas Beltrán; 1-2 (120') Jesús Vázquez.

Incidencias: Partido entre Cartagena y Valencia CF correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en el Estadio Cartagonova.