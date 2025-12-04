Extremadura 1-2 Sevilla: La ceguera del VAR y Nyland evitan otro lío para Almeyda

El cuadro nervionense tenía encarrilado se clasifica para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en un partido que tenía controlado al descanso con un polémico gol de Alfon González y una gran definición de Isaac Romero, recortadas luego por un incansable Gio Zarfino

El Sevilla FC estará el próximo martes en el bombo del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey después de imponerse por un ajustado resultado de 1-2, con muchos más apuros de lo previsto, al CD Extremadura 1924. El equipo pacense, de Segunda RFEF, que se metió en el partido con un gol nada más reanudarse el juego en la segunda parte con un gol del incordiante Gio Zarfino, para recortar un marcador que parecía encarrilado en el 38' con el protestado tanto de Alfon González -en un más que posible fuera de juego- y con la diana de Isaac Romero. Nyland salvó el empate y los azulgranas soñaron con una nueva proeza. La peor noticia ha sido la lesión muscular de Juanlu Sánchez; otra más.

El CD Extremadura sale a por todas y el Sevilla FC replica con su pizarra flexible

El partido comenzó muy animado, con dos llegadas en apenas 75 segundos. Antes de cumplirse el primer minuto, Zarfino la peleó, se la llevó ante Kike Salas y cedió a la media luna para Juanmi Callejón, que tiró muy desviado. La réplica del Sevilla FC fue inmediata, con una buena internada de Oso que pegó en un zaguero y se fue directo a las manos del meta; pero el CD Extremadura estaba motivado y volvió a tenerla en el 4' con un remate desviado de Cano a la salida de un córner.

El Sevilla FC jugaba sobre la base de un 1-4-2-3-1 con Gudelj y el redebutante Joan Jordán como mediocentros y con Agoumé algo más adelantado para conectar con Alfon, Alexis e Isaac. Sin embargo, con el balón en su poder, el serbio caía para cerrar con tres jugadores dejando que el galo se emparejase con el catalán, con Juanlu y Oso de carrileros largos, esbozando puntualmente un 1-3-4-2-1. Así se produjeron varios intercambios de golpes: Robador metió una mano salvadora en un centro de Juanlu que se fue cerrando y Nyland detuvo en dos tiempos los lanzamientos de Luis Nicolás Morcillo y del ultracompetitivo Gio Zarfino, justo antes del controvertido tanto que abrió el marcador.

Polémico gol de Alfon, lesión muscular de Juanlu y golazo de Isaac Romero

Todo nace de un muy buen pase en profundidad de Oso (muy activo) que deja a Alfon solo ante Robador. El primer remate da en el palo, pero el ex del Celta llega rápido para remachar sobre la línea de gol y a portería vacía. El '17' ni siquiera celebró el tanto y no paraba de buscar con la mirada al árbitro, porque sabía que había arrancado en aparente fuera de juego; pero no hay VAR para chequear y el árbitro, Alberola Rojas, autorizó el 0-1 a pesar de las protestas locales.

En medio de la celebración, Juanlu torció el gesto pidiendo el cambio por lesión muscular (le suplió Carmona) y casi de manera inmediata llegó el 0-2 con el que se llegó al descanso. En el 38', sólo siete minutos del primer tanto, llegó otra gran internada de Oso, el mejor del partido; Agoumé se giró en la frontal y la puso de cara para Isaac Romero, que metió el interior de su pie izquierdo con calidad para ponerla rasita y lejos del alcance del meta del CD Extremadura para ampliar la renta.

El Sevilla sale dormido y Zarfino da vida al Extremadura

El descanso sentó de maravilla a los locales, que reunieron fuerzas para morir con las botas puestas, y fue fatal para los visitantes, que salieron totalmente acarajados. El Extremadura se metió en el partido en la primera acción del segundo tiempo, a través de un letal cabezazo de Zarfino en el 48' para aprovechar un gran centro desde la derecha de Marco Manchón y, partir de ahí, controló la posesión durante un buen tramo.

Diego, en una acción individual en la que cruzó ligeramente en exceso su disparo, y de nuevo el incansable 'todocampista' uruguayo, que se topó con una salvadora parada de Nyland con el cuerpo, estuvieron a punto de empatar antes de la hora de juego. El CD Extremadura lo dio todo y, después de haber dado la campanada eliminando a la UD Las Palmas (3-1) decidió morir en el área del Sevilla FC. Con el paso de los minutos perdió fuelle, pero acabó con un último alarde de valentía inquietando a balón parado haciendo mantener la tensión a los de Almeyda en un sufrido pase.

Ficha técnica del Extremadura - Sevilla de Copa del Rey

1.- CD Extremadura 1924: Robador; Rober Correa, Samu Hurtado, Ángel Cano, Tala (Peral 87'); Usama Arhoun (Fran Rosales 65'), Luis Nicolás Morcillo (Miguel Núñez 78'), Marco Manchón, Diego (Barace 65'); Zarfino; y Juanmi Callejón (Robe Moreno 46').

2.- Sevilla FC: Nyland; Juanlu (Carmona 34'), Fábio Cardoso, Kike Salas, Oso; Gudelj, Joan Jordán (Sow 64'); Alfon (Ejuke 64'), Agoumé, Alexis; e Isaac Romero.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (C. Castellano-manchego). Amonestó a los visitantes Gudelj e Isaac Romero.

Goles: 0-1 (31') Alfon; 0-2 (38') Isaac Romero; 1-2 (48') Zarfino.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz), que registró un lleno absoluto en sus 12.000 localidades (con cerca de 5.000 sevillistas).