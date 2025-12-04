José Antonio Reyes vuelve a ser el protagonista de un emotivo homenaje antes del Extremadura-Sevilla

José Antonio Reyes fue el protagonista del CD Extremadura-Sevilla FC; con homenajes tanto fuera como dentro del campo que sirvieron para simbolizar el gran cariño a la figura del canterano sevillista

El Sevilla FC se encuentra ante uno de los momentos más emocionantes de la Copa del Rey. Nada más que salió la bola del CD Extremadura en el sorteo, el sevillismo sabía que iba a tocar vivir un bonito homenaje a una de las figuras del club hispalense, como es José Antonio Reyes. El utrerano es uno de los referentes de triunfo en la Carretera de Utrera, y uno de los que consolidó el gran crecimiento de la cantera hispalense. Gran mérito suyo tienen los logros que el equipo hispalense ha obtenido desde hace algo más de una década, donde el club ha conseguido consolidarse como uno de los referentes en Europa.

Es por ello que, para una figura de tal nivel, cualquier reconocimiento es más que merecido. Este encuentro es el segundo que se produce desde el fallecimiento del canterano hispalense, ya que en 2019 se jugó un amistoso en el Francisco de la Hera que sirvió para exaltar la figura del extremo sevillista. El club sevillista significó el comienzo de su carrera deportiva y el club extremeño el final, es por eso que el reencuentro entre ambas entidades haga posible esta imagen.

Homenajes tanto fuera como dentro del campo

Ese homenaje se ha vivido a escasos minutos de comenzar el encuentro entre ambos conjuntos, donde Curro Reyes ha sido el protagonista, entregándole los representantes del CD Extremadura una camiseta conmemorativa con el dorsal de su hijo. Entre aplausos y ovación por parte de la grada hispalense, Curro también quiso mostrar la vestimenta del Sevilla FC, que incluía también el nombre de José Antonio a la espalda. A Curro se le vio agradecido y emocionado, todo ello con dos clubes y aficiones que no dudan en brindar ese recuerdo al utrerano cada vez que pueden.

Fuera del campo, también se vivió un gran momento de convivencia entre aficiones con José Antonio Reyes como protagonista. La Peña Sevillista de Utrera "José Antonio Reyes" y la Federación de Peñas del CD Extremadura se unieron para simbolizar un hermanamiento alrededor de la figura del canterano. Ambos se entregaron un pequeño recuerdo con una inscripción con motivo del encuentro de la Copa del Rey. Con grandes palabras entre ambas corporaciones, decidieron simbolizar su unión compartiendo tanto una bufanda del club extremeño como otra propia de la peña hispalense. Una vez más, ambas entidades vuelven a estar unidas en torno a la figura de uno de los canteranos sevillistas más prolíficos.