Borja Lasso, sobre Reyes: "Es un ejemplo de canterano por cómo nos trataba a todos"

El Sevilla se mide esta noche (21.00 horas) al Extremadura en la segunda ronda de la Copa del Rey. Un partido que servirá para homenajear a José Antonio Reyes, exjugador de ambos conjuntos. Borja Lasso, canterano sevillista, ensalza la figura del utrerano: "Era un ejemplo; siempre nos ayudaba"

Partido especial se vivirá en Almendralejo la noche de este jueves. El sorteo emparejó a Extremadura y Sevilla FC en la segunda ronda del Copa del Rey en un duelo que servirá para recordar al siempre presente José Antonio Reyes. Hay previsto un acto de hermanamiento entre aficiones organizado por la 'Peña Sevillista José Antonio Reyes' de Utrera. El evento en memoria al malogrado futbolista se realizará en la puerta dedicada a Reyes con un mosaico en el estadio Francisco de la Hera.

Borja Lasso engrandece el legado de José Antonio Reyes

Borja Lasso, canterano del Sevilla FC, conoció a Reyes e incluso se enfrentó a él, cuando jugaba en el Tenerife en Segunda división y éste estaba en la entidad extremeña. Durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, detalla cómo era el utrerano: "Va a ser un bonito homenaje a José Antonio. Recuerdo que me enfrenté a él cuando estaba en el Extremadura y yo en el Tenerife. Aparte de de lo que ha supuesto para cualquier canterano del Sevilla y para cualquier amante del fútbol".

Y prosigue: "Jugadores como José Antonio Reyes han sido referentes y más para los canteranos y los que hemos podido compartir y disfrutar con él en el día a día. Es un ejemplo de canterano por cómo nos trataba a todos, como nos ayudaba y puede ser un partido bonito para homenajearlo porque todos los homenajes que se le hagan serán pocos".

El Sevilla y la Copa del Rey

Inmerso en una crisis de resultados, el Sevilla llega a la eliminatoria copera después de perder El Gran Derbi ante el Real Betis. Con su entrenador Matías Almeyda tocado, Borja Lasso valora las opciones del combinado andaluz en el torneo del KO: "Es un camino también bonito para el Sevilla. Para poder disfrutar, poder ilusionar a la afición...".

Y se pregunta: Por qué no soñar con un título o por lo menos vivir esas noches grandes que se han vivido los últimos años de eliminatorias que todo aficionado disfruta y puede ser un camino del Sevilla para ilusionarse esta temporada".

La entrevista completa a Borja Lasso

Más allá del encuentro de Copa, el canterano rojiblanco analizó el nivel del Sevilla, su planificación deportiva y sus sensaciones: "Veo a un Sevilla competitivo, aguerrido, con un entrenador que conoce perfectamente el club, la ciudad, la afición, la prensa... y que está gestionando todo bastante bien y a ver si puede darle continuidad a ese rendimiento", comentó.