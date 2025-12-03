Alineaciones Extremadura - Sevilla: alineación probable de CD Extremadura y Sevilla FC en la segunda ronda de la Copa del Rey

El técnico local, Cisqui, saldrá con su once de gala para intentar repetir la gesta ante la UD Las Palmas y ha pedido a sus jugadores valentía y atrevimiento; por su parte, el entrenador nervionense, Matías Almeyda, no podrá rotar todo lo que le gustaría por culpa de las numerosas bajas

El Sevilla FC se enfrentará este jueves al CD Extremadura 1924, en un duelo correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey que se diputará a partido único en el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz). Será el reencuentro entre dos equipos que comparten el dolor por la trágica muerte de José Antonio Reyes, icónico canterano nervionense que falleció en un accidente de coche el 1 de junio en 2019, cuando pertenecía a la plantilla del club pacense. El 11 de agosto de ese mismo 2019, azulgranas y blanquirrojos disputaron un emotivo homenaje a Reyes que acabó con un 2-2 (Pastrana y Álex López; Kjaer y De Jong) en el estadio de la entidad extremeña, refundada hasta en dos ocasiones desde su ascenso a Primera división como CF Extremadura hasta sus renacimientos como UD Extremadura y su denominación actual de CD Extremadura 1924.

Será el cuarto partido oficial en el igualado historial de precedentes entre ambos conjuntos: 0-1 en la 1996/1997 -con gol de Salva Ballesta y 90' para Matías Almeyda -hoy técnico sevillista-; 3-0 en la 1997/1998 en Segunda división, con triplete de Igor Gluscevic; y un empate por 1-1 en la 2000/2001 (David Aganzo y Loren del Pino).

El once del CD Extremadura

El conjunto extremeño, segundo clasificado en el Grupo 4 de Segunda RFEF, posee un balance de seis victorias, cuatro empates y dos derrotas, y espera dar la campanada como ya hiciese en primera ronda de la Copa del Rey ante la UD Las Palmas, a la que derrotó por 3-1. El entrenador del conjunto azulgrana, Francisco Javier Diosdado 'Cisqui', trasladó en rueda de prensa la "confianza tremenda" que tiene en su equipo, que asegura que "palpa" la magnitud del reto de enfrentarse a un Primera división.

"Les he pedido que sean valientes y se atrevan. No vamos a renunciar en ningún momento ni a replegarnos atrás; vamos a por el partido desde el primer minuto", aseveró el técnico del Extremadura, que saldrá con todo. Entre titulares fijos está el recién fichado Rober Correa, junto a la defensa de gala; del retornado ídolo Gio Zarfino, centrocampista y máximo goleador del equipo; o del no menos conocido Juanmi Callejón en ataque.

El once del Sevilla FC

En el último entrenamiento previo a la visita a Almendralejo (Badajoz), el conjunto nervionense ha recuperado a César Azpilicueta, Djibril Sow y Chidera Ejuke, quienes empezaron la semana trabajando al margen del grupo siguiendo un plan de gestión de cargas; pero ha confirmado que Marcao Teixeira sufre una sobrecarga ósea en mismo pie izquierdo en el que ya arrastraba una fuerte contusión desde antes del parón liguero de noviembre. El central brasileño eleva a cinco el número de bajas de Almeyda para el choque contra el CD Extremadura 1924, uniéndose así en la enfermería a Tanguy Nianzou, Rubén Vargas, Gabriel Suazo y Adnan Januzaj.

El duelo deparará previsibles rotaciones en el once nervionense. Volverá Orjan Nyland para ocupar la portería relevando a Odysseas Vlachodimos; mientras que Juanlu Sánchez y el canterano Joaquín Martínez 'Oso' se perfilan como principales candidatos a ocupar los carriles de una defensa en la que los denostados Fábio Cardoso y Kike Salas competirán con Andrés Castrín por los dos puestos de centrales.

También se da por hecha la titularidad de Nemanja Gudelj en un doble pivote, en principio junto a Manu Bueno, pero sin descartar el debut de Joan Jordán en esta 25/26 y/o minutos de fogueo para Lucien Agoumé, aún sin ritmo tras casi un mes de lesión. Además, en el ataque se antoja clara la titularidad de un Isaac Romero que deberá cumplir dos jornadas de sanción en LaLiga por su expulsión en El Gran Derbi; pero en los extremos no hay mucho donde elegir: Alfon González, Chidera Ejuke, Gerard Fernández 'Peque' y Miguel Sierra, que debutó en LaLiga EA Sports contra el Real Betis.

Alineaciones probables del Extremadura - Sevilla de Copa del Rey

CD Extremadura 1924: Cristian Rodríguez; Rober Correa, Carlos Cordero, Ángel Cano, Tala; Zarfino, Marcos Manchón, Barace, Dieguito; Juanmi Callejón y Maikel.

Sevilla FC: Nyland; Juanlu, Fábio Cardoso o Andrés Castrín, Kike Salas, Oso; Gudelj, Joan Jordán; Alfon, Agoumé o Manu Bueno, Peque: e Isaac Romero