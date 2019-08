Extremadura 2-2 Sevilla F.C. Dudas y certezas repartidas por igual

Concluye la pretemporada. El homenaje a una leyenda eterna como José Antonio Reyes sirvió para poner el colofón a un verano que estaba siendo inmaculado y se ha emborronado en sus dos últimas citas. No sólo por los resultados, sino, sobre todo, por las sensaciones.

Con un once muy parecido al que podría poner en liza Lopetegui en el estreno liguero ante el Espanyol, el Sevilla repitió errores detectados en esta pretemporada y también algunas de sus virtudes, aunque sobraron regalos atrás y faltó pegada.

Comenzó valiente el Extremadura, presionando arriba, lo que dificultó la salida de balón de un Sevilla que, como hiciera un día antes frente al Granada, arriesgaba demasiado. De un error en la entrega de Kjaer llegó la primera ocasión local en las botas de Nono. Y de otra cesión lateral del danés, que no tiene sitio en este equipo, el gol de Pastrana en el minuto 9. Rico se hizo un lío, no controló y le regaló el balón al jugador azulgrana, que fusiló. Si en Granada fue Vaclik, ayer fue el canterano el que erró de forma garrafal. Debe tomar nota Monchi y reforzar la portería, como se preveía y ahora se pone en duda.

Tocaba remar contracorriente. Una buena prueba para medir la capacidad de reacción de un conjunto sevillista en el que lo más destacado era la intendencia de Fernando, la conexión Navas-Ocampos en la diestra y el desparpajo de Bryan Gil. De sus botas había salido ya antes del gol un medido centro que De Jong cabeceó fuera por poco. El holandés también genera dudas por su escasa participación en el juego, aunque sus compañeros tampoco facilitaron mucho su labor, pues el dominio, con una circulación rápida y alegre por momentos, tampoco se traducía en peligro real.

Un centro raso de Ocampos que no halló rematador, otro de Bryan que un defensa despejó antes de que rematase De Jong o una falta de Joan Jordán que se marchó fuera por poco representaron las tímidas ocasiones de un Sevilla que metía en su campo al Extremadura, aunque los pacenses también respondían con un chut lejano de Kike Márquez.

Fue ya en la recta final del primer acto, tras unos minutos de sesteo, cuando Bryan Gil, ahora cambiado a la derecha, animó de nuevo el partido al trazar una diagonal y sacarse un zapatazo que Casto desvió a córner junto a la cepa del poste. Y desde la esquina, como sucediera ante el Granada, llegó el tanto del empate. Joan Jordán la puso y Kjaer cabeceó, confirmando que el balón parado, con mejores lanzadores y más físico, vuelve a ser un arma importante en los nervionenses.

Quedó confirmando definitivamente tras el descanso. Seguía atascado el partido, sin claridad en ataque, pero Joan Jordán, una vez más, sirvió un medido balón en una falta lateral y De Jong aprovechó sus centímetros para cabecear en el segundo palo y mandarlo a la red. El catalán, además de su pelea y su rigor táctico, debe aportar mucho en esta faceta. Sus buenas maneras, sin duda, son unas de las más gratas conclusiones de la pretemporada, como las ganas de Pozo, ayer probado una vez más de lateral derecho. De una conexión suya con Ocampos llegó la siguiente ocasión, pero el disparo del canterano lo desvió el meta local a córner, intercambiándose los papeles ambos jugadores ya en el 80', con el disparo final del argentino al lateral de la red.

El ímpetu del ex del Marsella también es otra nota positiva. No se guarda nada, como demostró al presionar y robar un balón que envió por encima del larguero. No pasó mucho más en un segundo acto en el que el Extremadura parecía no tener ya fuerzas para inquietar, aunque en el epílogo, el Sevilla bajó la guardia y un centro lateral que tocó Nono acabó en el gol de Álex Márquez, libre de marca. Otro fallo que debe servir de aviso a Lopetegui para cuando llegue la hora de la verdad. Porque con muy poco, un equipo muy limitado le hizo dos goles a su equipo. Cuidado.