La Prórroga de Estadio Deportivo 3x17: Almeyda, Betis, fichajes, Chimy Ávila, Xabi Alonso...

Programa número diecisiete de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con la participación de Álvaro Palomo y Fernando Ruiz como invitados. La derrota del Sevilla en el Bernabéu y la polémica arbitral, la goleada del Betis al Getafe, el buen momento del Barcelona o el descenso anunciado de Levante y Oviedo, protagonistas del programa.

Comenzamos hablando de la derrota del Sevilla FC ante el Real Madrid en el Bernabéu, donde el equipo de Matías Almeyda dio mejor imagen de la esperada y la actuación del árbitro dejó mucho que desear.

Por otro lado, comentamos la goleada del Real Betis ante el Getafe en La Cartuja (4-0) y los movimientos del cuadro verdiblanco para el próximo mercado de fichajes.

También charlamos sobre la continuidad de Xabi Alonso en el Real Madrid, las opciones de descenso de Levante y Real Oviedo, el nuevo entrenador de la Real Sociedad o la temporada del Villarreal.

Este programa es el número 111, al margen de la edición especial de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' que se realizó sobre la Eurocopa de 2024 en Alemania que acabó ganando la selección española.