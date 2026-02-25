La Prórroga de Estadio Deportivo 3x25: Especial prederbi entre Betis y Sevilla

Programa número veinticinco de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con Fernando Ruiz y Javier Jiménez como invitamos. Se trata de una edición especial del programa como previa del Gran Derbi entre el Real Betis Balompié y el Sevilla FC que se disputa el domingo 1 de marzo de 2026 en el Estadio de La Cartuja.

Este programa es el número 119, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante la Eurocopa de 2024 en Alemania, la cual acabó ganando la selección española. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, normalmente, salvo ediciones especiales como esta, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.