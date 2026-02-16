La Prórroga de Estadio Deportivo 3x23

Programa número veintitrés de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con el árbitro en el Sánchez-Pizjuán, la gestión del Rayo y el resto de la jornada 24 en LaLiga EASports, protagonistas de programa.

Comenzamos hablando sobre la victoria del Real Betis en Mallorca, que permite a los de Pellegrini pelear por entrar en Champions League a final de temporada. También mencionamos varios nombres propios como Abde o Antony.

Por otro lado, comentamos el empate del Sevilla ante el Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán, poniendo el foco en la actuación del colegiado y la expulsión de Matías Almeyda, así como la doble amarilla vista por Juanlu.

También charlamos sobre la pelea por el descenso, la mala racha de Espanyol y Elche en 2026 o el rendimiento del Atlético de Madrid en liga y la crítica de Oblak.

