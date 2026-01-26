La Prórroga de Estadio Deportivo 3x20: En-Nesyri, Betis, fichajes, Vinicius, Kike Salas...

Programa número veinte de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con la participación de Aitor Torvisco y Rafa Cala como invitados. El pinchazo del Betis en Vitoria, la victoria del Sevilla ante el Athletic, los triunfos de Real Madrid y Barça y los posibles movimientos del mercado de fichajes invernal, protagonistas de programa.

Comenzamos hablando de la derrota del Betis (2-1) ante el Alavés, así como del enfado de Antony al ser sustituido y de la situación del equipo de cara al presente mercado de fichajes de invierno.

Por otro lado, comentamos el triunfo del Sevilla FC ante el Athletic Club y lo que puede deparar el mercado al conjunto de Nervión, debatiendo sobre la oferta rechaza por Kike Salas, la posibilidad de que vuelva En-Nesyri o la hipotética venta de Sow y Akor Adams.

También charlamos sobre el triunfo del Real Madrid, el nuevo Camp Nou o la polémica generada entre Marcos Llorente y el Mallorca.

