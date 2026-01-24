Sevilla FC 2-1 Athletic: Peque y Akor Adams brindan el mejor homenaje a Fernando

El equipo de Matías Almeyda ha completado un gran partido, con una importante generación ofensiva para que Peque y Akor pudiesen poner la victoria en el electrónico; así lo vivimos y contamos en directo

Ha sufrido. Y mucho. Pero lo ha conseguido. El Sevilla FC suma el primer triunfo del año 2026 frente al Athletic Club por dos goles a uno. La entidad del rival hacía presagiar que los mejores condimentos debían unirse y estos no fallaron. En un encuentro muy completo de los de Almeyda, fueron capaces de conseguir la primera remontada de este curso y ser capaces de aprovechar las buenas intervenciones ofensivas, con buena implantación de los dos delanteros en el esquema. Tanto Peque como Akor Adams fueron los que acabaron logrando un triunfo vital.

En un día de recuerdos tristes, la entidad hispalense volvió a demostrar estar una vez más a la altura de cualquier circunstancia y brindaron al sevillismo un emotivo minuto de silencio en honor a Fernando Huerta, el maquinista de prácticas que murió en el accidente de Rodalíes. Hasta treinta fueron los componentes de su peña, SFC Triana Fans, los que estuvieron en el terreno de juego para darle uno de las últimas despedidas a una persona que, para ellos, casi era un hermano. Mientras tanto, Biris lucía un lema en su honor, dejando claro que "algún día se reencontrarán para poder cantar desde el cielo". El Sevilla FC volvió a estar a la altura de los homenajes, algo que suele ser común por el gran trabajo de la entidad en ese aspecto.

Los de Almeyda eran sabedores de la importancia de este partido, ya que tres puntos son los capaces de poder alejar de manera notable al equipo sevillista. Y con esa mentalidad empezaron los sevillistas, que intentaron tener el dominio del balón y ser capaces de jugarles de tú a tú a los de Ernesto Valverde. Todo esto se entiende más cuando los bilbaínos acudían a la cita con menos recursos de los habituales, provocado también por las bajas y la posibilidad de poder clasificarse este próximo miércoles a los play-offs de la Champions League.

Y fue el Athletic el que empezó con las ocasiones, con varios acercamientos peligrosos. Robert Navarro e Izeta estaban en esa famosa sala de máquinas, aunque solían encontrarse a un Sevilla garante en ocasiones defensivas. Esa seguridad, entre otras cosas, también provocó acercamiento en el equipo hispalense. La primera, de las botas de Akor Adams, que no pudo aprovechar una carrera en solitario para batir a Unai Simón, aún con la duda de un posible fuera de juego. Poco a poco, los nervionenses se animaban, aunque siempre hay lugar para los sustos. Y este lo provocó Vlachodimos.

El meta griego, en una salida defensiva, comete un error gravísima que Galarreta no pudo aprovechar. El vasco se lamentó sobre el césped, sabedor de la importancia de la ocasión en un momento crítico. Y es que los de Almeyda estaban mucho mejor, y esto lo demostraron todas las ocasiones sucesivas que se producieron, con Suazo como principal protagonista al poder aprovechar la velocidad desde su costado. Así acabó llegando una acción muy polémica, como fue el tanto anulado a Gudelj. Kike Salas, de cabeza, centra el balón con mucho veneno al área pequeña y Gudelj aprovecha para meter el pie y meter el primer a favor de los intereses sevillistas. En ese hecho es donde surge toda la polémica, ya que el serbio impacta en el pie de Aitor Paredes, antes de que el central metiese el balón dentro de su propia portería. Fue la propia sala VOR la que llamó a Hernández Maeso y, como suele suceder cuando este órgano acude al rescato, se acabó anulando.

Mucha indignación dentro del sevillismo, que no entendió la decisión del colegiado al ser un lance posterior a que Paredes metiese el balón dentro de su portería, y así lo mostró con una gran pitada que encendió a una afición sevillista que estaba respondiendo en el día de hoy. Todos esos condicionantes negativos estaban haciendo la mezcla perfecta del cóctel, con casi todos los miembros del ataque hispalense participando en las distintas confecciones de las jugadas. Aunque la temporada del Sevilla FC, aparte de tramos de mal juego, también la protagoniza la mala suerte. Y esto le volvió a ocurrir a los de Almeyda, que vieron como un centro sin aparente peligro de Yuri acabó siendo rematado por Izeta que logró darle la parábola perfecta para que, aunque Vlachodimos actuase de forma milagrosa en primera instancia, no pudiese hacer nada ante el remate de Robert Navarro.

Esto ya es algo habitual esta campaña, ser superior y encontrarte con el botín en contra. Aunque a un equipo falto de calidad, poco más se le puede pedir. Esa nota distintiva la aporta un nombre, y ese es Peque, que volvió a coger el timón del juego hispalense. A los pocos minutos de encajar ese tanto vasco, el propio catalán consiguió una extraordinaria recuperación casi en el centro del campo que acabó dando lugar a una gran jugada de combinación hispalense, que acabó con Juanlu sirviéndole el balón al futbolista de Llobregat para conseguir el empate en el electrónico. El planteamiento de dos delanteros es un total acierto, y eso lo demuestra que el equipo no ha dejado de generar.

Aunque, cuando algo funciona, otro aspecto cojea. Aunque el diagnóstico defensivo era algo ya común, con un error en la marca de un córner que permite el remate de Izeta, aunque apareció el salvador de siempre para evitar el uno a dos. Finalmente, jugadores a vestuarios con un Sánchez-Pizjuán que se marchó satisfecho del desempeño del equipo.

Akor y la afición acompañaron por los tres puntos

Los primeros cuarenta y cinco minutos arrojaron unos grandes minutos hispalenses y suele decirse que, lo que funciona, no debe cambiarse. Y esto lo demostró el equipo de Almeyda, que mantuvo la intensidad y siguió buscando la portería defendida por Unai Simón. Los lances eran menos peligrosos, pero las ocasiones estaban, y la sensación de peligro era evidente. Algo que en muchos partidos era complicado de ver, por lo que es de buen gusto valorarle. Muchas son las cuestiones de suerte y es que, dentro de esas cábalas, se encuentra un riguroso arbitraje de Hernández Maeso que no dejó satisfechos ni a vascos ni andaluces.

Aunque, de vez en cuando, la fortuna da un regalo inesperado. Y esta llegó en un lance del área vasca, ya que un centro que tenía como destinatario a Isaac Romero acabó encontrando la mano de Yuri Berchiche, una jugada que tuvo que ser revisada por la sala VOR para que acabase pitando la pena máxima. El encargado del lanzamiento, estaba claro, y ese era Akor Adams. El nigeriano engañó completamente al portero de la Selección Española, permitiendo poner por delante a los de Almeyda. Un gol que refleja un dato escalofriante, como es que es la primera vez que los nervionenses remontan un partido.

Ahora más que nunca, y tras ese tanto, los hispalenses necesitaron a su hinchada más que nunca. Y el jugador número doce no les falló, ya que alentaron a un equipo falto de muchas cosas, pero que demostró casta y coraje. Lo mínimo exigible por parte del respetable. Algunas acometidas por parte de los vascos provocaron cierto peligro, aunque la buena actuación defensivas, con hasta tres canteranos estelares, como Vlachodimos evitaron que todo esto fuese a más. Valverde puso toda la carne en el asador, y no duró en dar entradas a hombres como Nico Williams o Unai Gómez. Pero estos no fueron capaces de revolucionar el encuentro a favor de sus intereses.

Almeyda metía hombres de refresco, aunque muchos eran los nombres que provocaban cierto cambio de nivel en el equipo. Sin embargo, cuando se está enchufado, todo suele rodar. Y de eso hizo ejercicio el Sevilla FC en el día de hoy. Despejar todo, buenas anticipaciones... Lo que no se estaba viendo antes, hoy sobresalió. Todo esto acabó conformando un final muy feliz, como fueron que los tres puntos se acabasen quedando en el estadio hispalense.

Ficha técnica

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj (Manu Bueno, 73'), Kike Salas, Suazo (Oso, 57'); Sow (Castrín, 46') , Agoumé, Peque (Jordán, 83'); Isaac (Ejuke, 82') y Akor

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Paredes, Vivian, Yuri; Jaureguizar (Vesga, 72'), De Galarreta (Unai Gómez, 57'), Berenguer, Sancet (Nico Serrano 77'), Navarro (Nico Williams, 57') e Izeta (Hierro, 57').

Árbitro: El colegiado extremeño Francisco José Hernández dirigió el encuentro y Valentín Pizarro, del colegio madrileño, estuvo en la sala VOR. Amarillas para De Galarreta, Gudelj y Jordán.

Goles: 0-1 (Minuto 40) Robert Navarro; 1-1 (Minuto 42) Peque; 2-1 (Minuto 56) Akor Adams (p.)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga EA Sports, celebr��ndose el encuentro en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con espectadores. En la previa, se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y en memoria de Fernando Huerta, aficionado sevillista que perdió la vida en el accidente de Rodalíes.