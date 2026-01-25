El Sevilla paga la primera victoria de 2026 con dos nuevos problemas: Gudelj no estará en Mallorca y Sow pidió el cambio

Al margen de los siete lesionados, Almeyda confirmó que los cambios de Sow y Gudelj fueron por motivos físicos. En el caso del serbio, además, vio la quinta amarilla y se convierte en el séptimo futbolista nervionense que se pierde por sanción un partido de LaLiga 25/26

Por fin, en la tarde-noche de este pasado sábado, el Sevilla FC fue capaz de celebrar su primera victoria en este 2026 que había arrancado con derrotas en casa ante el Levante UD (0-3) o el RC Celta de Vigo y con una casi milagrosa igualada en la visita al Elche CF (2-2). Desde el 14 de diciembre de 2025 no celebraba un triunfo, ya que diciembre acabó con sendas derrotas contra el Real Madrid (2-0) y con la eliminación en la Copa del Rey a manos del Deportivo Alavés (1-0). Asimismo, ante el Athletic Club fue la primera remontada de la temporada en la decimosegunda jornada de LaLiga EA Sports en la que encaja el primer tanto del partido. Todo salió bien esta vez. Bueno, casi todo.

El Sevilla FC pierde a Nemanja Gudelj para visitar al Mallorca pero recupera a Batista Mendy

El Sevilla FC ha pagado caro este primer triunfo del año tras cinco partidos sin vencer, ya que Matías Almeyda confirmó una nueva baja para su interminable colección de contratiempos y se vio obligado a hacer un cambio por motivos físicos. En primer lugar, Nemanja Gudelj será baja segura por sanción en la visita liguera al RCD Mallorca del próximo 2 de febrero, ya que fue amonestado en el minuto 62 por el colegiado extremeño Hernández Maeso. El serbio estaba apercibido y tras ver su quinta tarjeta deberá cumplir un partido de castigo por acumulación de amarillas.

Al menos, para el duelo en Palma de Mallorca el Sevilla FC recuperará a Batista Mendy, quien se perdió el encuentro ante el Athletic por este mismo motivo disciplinario. Con Gudelj ya van cinco futbolistas nervionenses que han cumplido ciclo de amonestaciones. Algunos, como José Ángel Carmona y Lucien Agoume, incluso se acercan ya a la segunda ronda. Además, a Marcao Teixeira le quedan por cumplir dos de los seis partidos que le cayeron por su expulsión ante el Real Madrid y de todos modos se encuentra lesionado. Cuando vuelvan el brasileño y el también convaleciente Tanguy Nianzou lo harán estando apercibidos.

Matías Almeyda, pendiente de las molestias físicas de Djibril Sow

El Sevilla FC ha acabado esta semana con ocho futbolistas lesionados. Ante el Athletic no pudieron estar por diversos problemas físicos Adnan Januzaj, Alfon González, Alexis Sánchez, Rubén Vargas, César Azpilicueta, Tanguy Nianzou y Marcao Teixeira. Además, Djibril Sow tuvo que ser sustituido en el descanso tras ver acentuadas unas molestias que viene arrastrando desde hace algunas semanas. Hasta el duelo en Mallorca tendrá ocho días para recuperarse.

"A Sow le tocó un tendón y le quedó la pierna dormida. Valoro eso de ellos también. Piensan mucho en el equipo. Y estamos trabajando como equipo, que es lo que nos va a sacar hacia adelante. Luego, Gudelj no daba más, se sentía acalambrado", explicó Almeyda en rueda de prensa sobre los motivos del cambio del suizo, en el 46' por Andrés Castrín y reubicación para el serbio, quien en el 73' dejó su sitio a Manu Bueno marchándose fatigado además de estar amonestado y de ser protagonista en el polémico gol anulado al Sevilla FC en el 22'.

