Sevilla - Athletic, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la vigésimoprimera jornada de LaLiga EA Sports entre Sevilla y Athletic Club desde el Ramón Sánchez-Pizjuán...

A la espera de conocer los onces oficiales poco antes del partido, aquí os dejamos un análisis de los equipos titulares que pueden sacar hoy Almeyda y Valverde de nuestro campañero Álvaro Palomo.

Sevilla y Athletic Club protagonizan este sábado un duelo de máxima necesidad, marcado por las bajas y las dudas en ambos conjuntos, en el que a los nervioenenses les urge alejarse de la zona de descenso y a los vascos reaccionar después de tres derrotas y un empate en Liga. El Sevilla de Matías Almeyda regresa al Ramón Sánchez-Pizjuán, donde tiene un pésimo rendimiento, con 10 puntos sumados de 30 posibles (el tercer peor equipo en casa), muy presionado y exigido por su delicada situación: decimocuarto, con 21 puntos, a dos de puestos de descenso, pese a su empate en el descuento en Elche (2-2).

El Athletic quiere frenar en Sevilla su mala racha liguera, cifrada en sólo un punto sumado de los últimos doce. Para ello quiere aprovechar el impulso anímico de su casi increíble victoria en la Liga de Campeones, que le dio vida y le permite llegar a la última jornada de la fase de liga con opciones de estar en el 'play-off', lo que le sería un éxito rotundo.

Los sevillistas continúan con muchas bajas por lesión: los defensas Azpilicueta, el francés Nianzou y el brasileño Marcao -que además está sancionado-, y los atacantes Alfon, el belga Januzaj, el suizo Rubén Vargas y el chileno Alexis Sánchez, a los que se suma Mendy, por sanción. Los de Valverde viajan también con muchas bajas, ocho, aunque no tan importantes como en Bérgamo, porque parecen recuperados Nico Williams, Berenguer y Yuri. Las bajas de Lekue y Guruzeta se suman a las de Iñaki Williams y Laporte, y también a las cuatro de larga duración. Los lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz y el sancionado por la UEFA Yeray Álvarez.