Alineaciones Sevilla - Athletic: alineación probable de Sevilla y Athletic en la jornada 21 de LaLiga

La baja por sanción de Mendy condiciona la alineación de Almeyda y le obligará a realizar algunos retoques, mientras que Valverde también deberá sobreponerse a numerosas ausencias

Akor Adams, en la imagen en el Athletic-Sevilla de este curso, ejercerá de punta de lanza.CORDON PRESS

Después de salvar un punto en el ocaso contra el Elche, el Sevilla recibe este sábado al Athletic con el imperativo de romper su sequía de victorias y mal fario en casa tras comenzar 2026 con dos derrotas como local ante Levante y Celta.

Para ello, Matías Almeyda debe sobreponerse nuevamente a un elevado número de bajas después de que Nianzou se sumara otra vez a la enfermería tras estar solo 20 minutos en el césped del Martínez Valero.

Además del parisino, también se pierde el encuentro por sanción Batista Mendy, que se une a la lista de ausencias por conformada a día de hoy por el también castigado Marcao y los lesionados Alexis Sánchez, César Azpilicueta, Rubén Vargas, Alfon, Nianzou y Januzaj.

La baja de Mendy trastoca los planes de Almeyda

Ausencias que, obviamente, condicionan el once de Almeyda, especialmente la de Mendy, al perder a un futbolista clave en el centro del campo con repercusión sobre el sistema, pues de alguna forma deberá arropar al equipo en el centro del campo sin retocar la zaga.

Así, con Vlachodimos intocable en la portería, la única variación en la retaguardia sería la entrada de Gabriel Suazo en el carril zurdo, pero no para sentar a Oso, de lo más destacado del Sevilla en las últimas semanas, sino para repetir la fórmula con la que acabó en Elche, con el canterano por delante.

Esta alteración tendría sentido también a nivel defensivo en la medular al verse obligado prácticamente a Almeyda a retrasar a Sow para conformar el doble pivote con Agoumé a menos que trastocara la retaguardia adelantando a Gudelj, en favor, por ejemplo, de Fábio Cardoso, lo que parece muy poco probable.

Así, con Oso de interior izquierda, Peque partiría por la derecha con tendencia al centro para abrochar el centro del campo, mientras que la punta de lanza correspondería a Akor Adams tras su salvadora irrupción una vez volvió de la Copa de África.

Bajas notables en el Athletic

También son numerosas las bajas en el Athletic, atascado en LaLiga, pero que llega tras el subidón moral por el triunfo contra el Atalanta en Europa. Así, Valverde no dispone de los sancionados Guruzeta y Lekue ni de los lesionados Iñaki Williams, Sannadi, Beñat Prados, Egiluz y Laporte.

Posibles onces:

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Sow; Peque, Oso y Akor Adams.

Athletic Club: Unai Simón, Areso, Paredes, Vivian, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Sancet; Navarro, Berenguer y Nico Williams.