La euforia de la Champions League en el Athletic Club continúa de la mano de Nico Williams

El Athletic Club recupera a Nico Williams de cara al siguiente partido de LaLiga tras perderse la remontada épica de los vascos en Bérgamo. La victoria dio confianza a la plantilla que celebra la vuelta de su mejor jugador para tratar de confirmar en Primera división los brotes verdes que dejó ver el equipo de Ernesto Valverde en la Champions League

Sin hacer mucho ruido el Athletic Club ha logrado mantenerse con vida en la Champions League y llega con opciones de pasar a la siguiente ronda en la última jornada de la máxima competición europea de clubes. El momento que vive el cuadro rojiblanco es delicado y LaLiga así lo ha dejado ver con una racha de malos resultados que han condicionado las expectativas puestas a comienzo de temporada en este curso. Pero la victoria ante la Atalanta en la Champions League ha supuesto un giro radical en el Athletic Club que vuelve a ilusionarse y que, para un momento vital de la campaña, vuelve a contar con Nico Williams que regresa a los entrenamientos con el resto del grupo. La euforia en el Athletic Club que ha levantado el partido de la Champions league continúa en Lezama de la mano de Nico Williams de cara a una nueva e ilusionante oportunidad para dar un giro de 180 grados y salvar la temporada en una segunda vuelta prometedora.

Nico Williams se reincorpora al grupo del Athletic Club tras su ausencia en Bérgamo

Tras no participar en la remontada del Athletic Club en Bérgamo ante la Atalanta para dar vida al cuadro rojiblanco en la Champions League, Nico Williams se ha reincorporado al grupo para prepararse de cara al partido del fin de semana frente al Sevilla, lo que promete ser un partido crucial para el conjunto vasco. las exigencias son máximas ya que LaLiga se le está atragantando a un Athletic Club que pretende hacer borrón y cuenta nueva. Y que mejor manera de hacerlo que tras haber recuperado la alegría y la ilusión con un partidazo en la Champions League.

El estado de animo de la plantilla ha cambiado tras el triunfo frente al conjunto italiano y la vuelta de Nico Williams es un sinónimo de peligro en ataque y solvencia, por lo que la confianza con el internacional español sobre el terreno de juego protagoniza un papel fundamental para el Athletic. Una victoria ante el Sevilla reactivaría en LaLiga al cuadro de Ernesto Valverde y supondría un chut de seguridad para el plantel vasco de cara al último partido de la primera fase de la Champions League frente al Sporting de Portugal en San Mamés el próximo miércoles 28 de enero.

Berenguer, Yuri y Laporte, al igual que Nico Williams en el Athletic Club

A su vez, Berenguer y Yuri y Laporte aceleran en su recuperación de cara a estar próximamente en los planes de Ernesto Valverde para ayudar al equipo a despejar las dudas y asentarse de cara a una segunda vuelta apasionante. Berenguer y Yuri, al igual que Nico Williams, apunta a estar en la siguiente convocatoria frente al Sevilla y con total seguridad, salvo inconveniente, llegan para el último partido de la primera fase de la Champions League. La gran duda es Laporte, pues llega más justo a las fechas marcadas y sin ritmo de competición tras la lesión que lo han mantenido alejado de los terrenos de juego más de 3 meses.