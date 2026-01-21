Atalanta 2-3 Athletic Club: El Athletic asalta Bérgamo con un mágico Robert Navarro y depende de sí mismo en la última jornada

El Athletic Club firmó en Bérgamo una remontada histórica ante la Atalanta que mantiene vivo su sueño en la Champions League

La ciudad de Bérgamo ya forma parte del relato europeo del Athletic Club. Allí, en el New Balance Arena, el conjunto rojiblanco logró su primer triunfo a domicilio en la UEFA Champions League, una victoria tan sufrida como épica que mantiene vivo el sueño continental de los leones. El equipo de Ernesto Valverde supo rehacerse a un primer tiempo muy adverso y firmó una remontada memorable liderada por un nombre propio: Robert Navarro.

Una primera parte cuesta arriba

El encuentro comenzó con respeto mutuo, pero pronto la Atalanta impuso su ritmo. Los italianos encontraron premio temprano cuando Gianluca Scamacca adelantó a los locales con un certero remate de cabeza tras un centro desde la izquierda. El Athletic sufrió en defensa, superado por la movilidad de De Ketelaere y la profundidad de los carrileros. Solo las intervenciones de Unai Simón evitaron que la desventaja al descanso fuera mayor.

La sensación era clara: los rojiblancos estaban vivos en el marcador, pero no en el juego. El dominio bergamasco fue casi total durante los primeros 45 minutos.

El giro táctico de Valverde

Tras el paso por vestuarios, Valverde movió ficha. La entrada de Oihan Sancet y el reajuste del sistema cambiaron el rostro del Athletic. Aunque la Atalanta siguió amenazando, el equipo bilbaíno empezó a competir con mayor orden y personalidad. Y cuando parecía que el empate quedaba lejos, apareció la chispa inesperada.

Robert Navarro, director de la remontada

Un balón largo encontró a Robert Navarro, que ganó el duelo físico y asistió con inteligencia a Gorka Guruzeta. El delantero no falló y firmó el 1-1, su cuarto tanto en esta Champions. El gol cambió por completo el escenario.

Con la Atalanta descolocada, el Athletic golpeó de nuevo. Nico Serrano, recién ingresado al campo, culminó una gran acción colectiva con un potente remate para poner el 1-2. Apenas unos minutos después, el propio Navarro coronó su exhibición con un disparo cruzado que supuso el 1-3 y desató la locura en el banquillo rojiblanco.

Final de resistencia y tres puntos de oro

La Atalanta recortó distancias en el tramo final por medio de Krstovic, lo que obligó al Athletic a resistir hasta el último suspiro. Hubo sufrimiento, centros laterales y tensión, pero el marcador ya no se movió.

El triunfo permite al Athletic alcanzar los ocho puntos y situarse en la 23ª posición, dentro de los puestos que dan acceso al playoff. Todo se decidirá en San Mamés, donde los leones dependerán de sí mismos en la última jornada ante el Sporting de Portugal.

Una noche que puede marcar un camino

Más allá de la clasificación, Bérgamo deja una certeza: este Athletic tiene carácter europeo. La remontada no solo fue futbolística, sino emocional. Y con San Mamés como juez final, el sueño sigue muy vivo.

Ficha técnica

Atalanta: Carnesecchi; Zappacosta (Samardzic, 76’), Kossounou, Djimsiti, Kolasinac (Ahanor, 76’), Bernasconi (Sulemana, 83’); De Roon, Éderson; De Ketelaere, Zalewski (Lookman, 66’) y Scamacca (Krstovic, 66’).

Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Vivian, Paredes, Adama (Sancet, 46’); Gorosabel (Areso, 81’), Jauregizar (Vesga, 59’), Rego (Ruiz de Galarreta, 59’), Robert Navarro; Unai Gómez (Serrano, 68’) y Guruzeta.

Goles: 1-0 Scamacca (16’), 1-1 Guruzeta (58’), 1-2 Nico Serrano (70’), 1-3 Robert Navarro (74’) y 2-3 Krstovic (88’)

Árbitro: Danny Makkelie.

Estadio: New Balance Arena (Bérgamo).