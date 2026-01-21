Atalanta - Athletic Club en directo: resultado del partido de hoy de la UEFA Champions League

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el duelo entre Atalanta y Athletic Club, correspondiente a la jornada 7 de la Champions League

Es el partido correspondiente a la jornada 7 de la Champions League y desde ya podréis seguir la previa del duelo con los datos más importantes y a posteriori, el minuto a minuto del choque.

El Athletic Club llega a Bérgamo con 5 puntos y ocupa la posición 28 del grupo de Champions, a solo dos puntos de la zona de clasificación.

El partido será histórico , ya que Athletic y Atalanta nunca se han enfrentado en competición oficial . Cerca de 1.500 aficionados rojiblancos acompañarán al equipo en el Stadio di Bergamo , un factor que puede animar a los leones en un duelo crucial.

La ilusión por avanzar en la Champions League se ha tornado en un auténtico desafío para el Athletic Club, que hoy viaja a Bérgamo con un plantel marcado por las bajas. Los rojiblancos intentarán mantener vivas sus opciones de clasificación en la última fase de la Liga de Campeones, pero deberán hacerlo con un equipo de circunstancias, ya que no contarán con jugadores clave.

Bajas sensibles tras Mallorca

El Athletic emprendió su viaje a Italia sin Iñaki Williams ni Nico Berenguer, ambos lesionados en el último encuentro frente al RCD Mallorca. Según los partes médicos de Ibaigane, las lesiones impedirán su participación, mientras que otros futbolistas arrastran molestias que podrían condicionar la convocatoria. El equipo de Ernesto Valverde se enfrenta a un duelo crucial en el Stadio di Bergamo, donde un triunfo se torna casi obligatorio para seguir con opciones de pasar a la siguiente ronda.

Una situación crítica en la clasificación

Con solo dos jornadas por disputarse, el Athletic se encuentra en la posición 28 del grupo, a dos puntos de la zona que otorga acceso a la siguiente fase. Para mantener vivas sus aspiraciones, los leones necesitan ganar en Bérgamo y en su último partido en casa ante el Sporting CP. Cerca de 1.500 aficionados rojiblancos acompañarán al equipo en Italia, conscientes de la trascendencia del choque.

Debut europeo ante la Atalanta y experiencia previa en Italia

Aunque será la primera vez que el Athletic y la Atalanta se enfrenten en competición oficial, los rojiblancos tienen una larga tradición de encuentros con equipos italianos en Europa: 23 partidos frente a ocho rivales diferentes, 11 de ellos en Italia, consolidando al país transalpino como el destino europeo más visitado por los leones.

Atalanta, local fuerte y en buena racha

La Atalanta BC llega al partido con mayor comodidad. Clasificada para la siguiente ronda, ocupa la quinta posición del grupo con 13 puntos y solo ha cedido un empate ante el Slavia Praga y una derrota frente al PSG. Tras el cambio de técnico en la Serie A, Raffaele Palladino ha logrado estabilizar al equipo con nueve victorias, un empate y tres derrotas. El estratega italiano buscará mantener la invulnerabilidad en casa, donde la Dea no ha perdido en esta fase de grupos.

Lesiones y dudas condicionan al Athletic

El Athletic afronta el duelo con un plantel limitado. Además de Iñaki Williams y Berenguer, se suman las bajas de Maroan Sannadi (operado del menisco) y Beñat Prados (rotura de ligamento cruzado anterior). Otros jugadores, como Unai Egiluz, Mikel Vesga y Aymeric Laporte, son duda por molestias físicas y procesos de recuperación. Valverde confía en un resultado positivo que permita cambiar la dinámica irregular del equipo, que encadena cuatro partidos sin ganar en LaLiga.

Un encuentro decisivo para los rojiblancos

El partido, que dará inicio a las 21:00 horas, será arbitrado por el neerlandés Danny Makkelie, asistido por el inglés Michael Salisbury. La combinación de bajas, la presión clasificatoria y la solidez del rival hace de este encuentro un verdadero punto de inflexión para el Athletic, que buscará una victoria histórica en Italia para mantener viva la esperanza de avanzar en la Champions League.