Problema importante para el Mundial de Estados Unidos: Alemania podría no presentarse

Alemania amenaza con no jugar el próximo Mundial de junio en Estados Unidos como protesta si finalmente Donald Trump cumple su promesa de invadir la isla de Groenlandia

Aún faltan algo más de cinco meses para que comience el Mundial de fútbol, pero la polémica sigue apareciendo en torno a él. Y todas las miradas se las lleva Donald Trump, presidente de Estados Unidos y uno de los anfitriones del evento junto con México y Canadá. Su reciente disputa territorial con Groenlandia y la Unión Europea podría provocar que uno de los países participantes como es Alemania decida no acudir al torneo.

Groenlandia en el epicentro del conflicto

Uno de los temas candentes en la política internacional tiene su epicentro en la isla de Groenlandia. Donald Trump mantiene tensiones diplomáticas con varios países europeos debido a su empeño de anexionar la isla a Estados Unidos. Desde principios del siglo XIX este gélido territorio pertenece a Dinamarca pero los vínculos americanos siempre han estado muy presentes en ella.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos protegió la zona y desarrolló un interés geopolítico en Groenlandia. Incluso quiso comprar la isla por 100 millones de dólares en 1946 pero Dinamarca se negó. Ahora Trump reabre este interés argumentando que si no controlan esta parte del planeta, rivales como China o Rusia lo harán.

La amenaza de Alemania: no jugar el Mundial

Este incipiente conflicto internacional es tema candente en Alemania. Y Mundial de Estados Unidos entra en escena.

Christiane Schenderlein, secretaria de Estado de Deportes ha anunciado que no se meterán en este asunto y deja la decisión en manos de la Federación Alemana de Futbol: "El gobierno federal respeta la autonomía del deporte. Las decisiones relativas a la participación en grandes eventos deportivos o a su boicot competen exclusivamente a las federaciones deportivas responsables", afirmó la funcionaria, integrante de la CDU, partido del canciller Friedrich Merz.

Por su parte, el diputado conservador Roderich Kiesewetter pone en tela de juicio que países europeos compitan en el Mundial si Trump pasa a la acción: "Si Donald Trump lleva a cabo sus amenazas sobre Groenlandia y desencadena una guerra comercial con la UE, me cuesta imaginar que países europeos participen en la Copa del Mundo".

Y Jürgen Hardt, portavoz del CDU en política exterior, va más allá y asegura que "Alemania no debe ir al torneo" como un "último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump".

El grupo de Alemania en el Mundial

En el sorteo del Mundial celebrado el pasado 5 de diciembre, la Selección alemana quedó encuadrada en el grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.