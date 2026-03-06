Cristiano Ronaldo viajará a Madrid tras confirmarse que su lesión es más grave de lo esperado

Cristiano Ronaldo viajará a Madrid para tratar su lesión después de que el Al-Nassr confirmara que el problema físico es más grave de lo previsto

La situación física de Cristiano Ronaldo ha encendido las alarmas en el entorno del Al‑Nassr y también en Portugal national football team. El delantero portugués sufrió una lesión muscular durante el encuentro frente al Al‑Fayha FC, y los últimos informes apuntan a que el problema podría ser más serio de lo que inicialmente se pensaba.

El propio técnico del conjunto saudí, Jorge Jesus, confirmó en rueda de prensa que las pruebas realizadas han revelado un alcance mayor del previsto. Por este motivo, el atacante ha decidido desplazarse a Madrid para continuar su proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo médico personal.

Un diagnóstico más preocupante de lo esperado

Las primeras informaciones indicaban que el jugador sufría una molestia en el tendón de la rodilla, pero las evaluaciones médicas posteriores elevaron el nivel de preocupación dentro del club. Según explicó su entrenador, los resultados de las pruebas han confirmado que la dolencia es más compleja de lo que se creía en un principio.

El propio Jorge Jesus fue claro al respecto: el delantero necesitará un tratamiento específico fuera de Arabia Saudí para acelerar su recuperación. El plan del futbolista pasa por recibir cuidados especializados en Madrid, una práctica habitual entre grandes estrellas del fútbol que cuentan con fisioterapeutas de confianza.

El técnico portugués aseguró que la prioridad es que el jugador se recupere completamente antes de volver a competir. En el club esperan que el capitán luso pueda regresar lo antes posible para ayudar al equipo en el tramo final de la temporada.

Recuperación en Madrid con su equipo médico

El viaje del delantero a Madrid responde a la necesidad de seguir un tratamiento personalizado. Allí continuará con su programa de rehabilitación junto a su terapeuta habitual, con el objetivo de acelerar los plazos de recuperación.

Este tipo de procesos no es extraño en el fútbol de élite. Muchos jugadores optan por acudir a especialistas concretos cuando sufren lesiones musculares o tendinosas, especialmente cuando se trata de futbolistas veteranos que necesitan un seguimiento más detallado.

Mientras tanto, el Al-Nassr seguirá evaluando la evolución del futbolista día a día. Desde el club se ha confirmado que el portugués ya ha iniciado su programa de recuperación, aunque por ahora no existe una fecha exacta para su regreso a los terrenos de juego.

Un objetivo histórico en juego

Más allá del impacto en su equipo, la lesión también afecta a los objetivos personales del delantero. El portugués sigue persiguiendo una marca histórica: alcanzar los 1.000 goles oficiales a lo largo de su carrera profesional.

Actualmente se encuentra cada vez más cerca de esa cifra simbólica, por lo que cualquier periodo prolongado de baja podría ralentizar su camino hacia ese récord que pocos futbolistas han estado siquiera cerca de conseguir.

El Mundial 2026, en el horizonte

La principal incógnita gira ahora en torno al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo comenzará en pocos meses y es una de las grandes metas del futbolista portugués.

El tiempo de recuperación de este tipo de lesiones depende del grado del daño muscular. En casos leves, el periodo de baja puede rondar tres semanas. Sin embargo, si la lesión es de mayor gravedad, la recuperación podría extenderse entre uno y dos meses, e incluso más en los escenarios más complicados.

Por ahora, el Al-Nassr mantiene la cautela y evita fijar plazos concretos. Todo dependerá de cómo evolucione el jugador durante las próximas semanas. Lo que está claro es que tanto su club como la selección portuguesa seguirán con atención cada paso de su recuperación, ya que su presencia en el Mundial es uno de los grandes focos de atención del fútbol internacional.