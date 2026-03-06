Manuel López, técnico de Almensilla, nos cuenta su día a día en Dubai: "En cualquier momento te llega la alerta y te tienes que ir al sótano"

ESTADIO Deportivo ha hablado con un antiguo compañero de esta casa que en 2024 emprendió una aventura en Emiratos Árabes Unidos gracias a su otra gran pasión, los banquillos; desde allí nos cuenta como está siendo su día a día después de que estallara el conflicto con Irán

Desde el pasado 28 de febrero la situación en el Golfo Pérsico ha cambiado radicalmente. Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Teherán y otras ciudades de Irán, país que ha respondido lanzando misiles hacia territorio israelí y a objetivos estadounidenses en Oriente Medio.

Un de esos países es Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra Manuel López, antiguo compañero de ESTADIO Deportivo que acabó cambiando el teclado y el ordenador por el césped y el silbato. Manuel, natural de Almensilla, vive en Dubai, donde imparte clases como director técnico de la Real Madrid Foundation EFP a los más pequeños.

Para nada iba a esperar Manuel que su día a día fuera a cambiar de forma tan radical y aunque deja claro a ESTADIO Deportivo que está "tranquilo pero en alerta", la situación es preocupante por la incertidumbre que hay en estos momentos. Desde su apartamento, que prácticamente se ha convertido en su cuartel general en estos días salvo cuando visita a algún vecino español del edificio, nos cuenta cómo está llevando la situación y su trabajo, que ahora es en remoto y desde casa.

"Los chicos y chicas que tenemos están muy predispuestos, aman el fútbol. La manera que nosotros hemos creado de seguir en contacto con ellos, de intentar un poco que desconecten de esta realidad, es hacer una especie de entrenamiento, de 30-40 minutos telemáticamente, más individualizado, buscando que desconecten de esta realidad y que sobre todo sigan disfrutando del fútbol. Y la respuesta está siendo muy buena", reconoce Manuel.

Eso sí, el técnico tiene claro que dentro de todo el contexto que viven, son ellos, los más pequeños, quienes mejor llevan la situación. "Al final son los que menos sufren. Los niños son muy permeables al cambio y ellos muchas veces no son ni conscientes de lo que ocurre como tal. Ellos juegan al fútbol, sí que es cierto que escuchan alguna que otra explosión y sí que como entrenadores o como padres, tenemos que dar un apoyo y un soporte emocional", añade.

Sin en el móvil pero con contacto diario con su familia

Como es lógico, su familia desde Almensilla vive con preocupación cada noticia que sale desde Oriente Próximo aunque Manuel se encarga de trasladarles calma pese a que tomó la decisión de desinstalarse X de su móvil. "Cuando mi madre me llamó la primera vez después de que estallase todo y me vio aquí sentado tan tranquilo, sabiendo mejor que nadie cómo soy, sí que se quedó un poco más tranquila, pero yo de mi móvil me he desinstalado a Twitter, porque los peores momentos que pasan estos días se han asociado a momentos donde he leído cosas que... hay una gran desinformación o se hablan o se toman declaraciones que no están bien traducidas y hayan sido quizás los pocos los momentos más complicados", ha explicado.

Por último, el técnico ha contado que su familia prefiere no ve las noticias: "Mi madre por ejemplo no lee las noticias ni trata de ver la tele, es un ejercicio que le invité yo a hacerlo, y le está viniendo bien porque ella cada vez que me ve pues me ve medianamente bien. La que quizás sufre un poquito más pues es mi abuela, que ella no tiene la capacidad diferenciar entre qué es Qatar, qué es Kuwait, qué es Emiratos Árabes Unidos".