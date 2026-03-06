El ‘Dibu’ Martínez podría ser sancionado por publicidad vinculada a apuestas

El portero argentino Emiliano Martínez está bajo revisión de la The Football Association tras promocionar una casa de apuestas mientras juega en el Aston Villa

El portero argentino Emiliano Martínez, actualmente jugador del Aston Villa, se encuentra en el centro de una posible controversia relacionada con la publicidad de apuestas deportivas. La The Football Association (FA), organismo que regula el fútbol en Inglaterra, está revisando si el guardameta ha vulnerado las normas que limitan la promoción de este tipo de actividades por parte de futbolistas profesionales.

De acuerdo con informaciones difundidas por The Athletic, el campeón del mundo con Argentina habría participado en campañas publicitarias de la casa de apuestas bplay, lo que podría entrar en conflicto con el reglamento vigente en el fútbol inglés.

Su papel como imagen de una casa de apuestas

La relación entre Emiliano Martínez, conocido popularmente como “Dibu”, y la plataforma bplay no es reciente. La empresa, que además figura como patrocinadora oficial de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, mantiene una colaboración con el futbolista desde al menos 2024.

En distintas campañas publicitarias, el arquero ha sido presentado como “embajador de la marca”, una figura utilizada para reforzar la identidad de la compañía en el mercado argentino. La elección del jugador no fue casual: desde la empresa destacan su gran popularidad y su peso dentro de la cultura futbolística del país.

Las campañas también han incluido mensajes dirigidos a promover el juego responsable, acompañados de advertencias que indican que las apuestas están destinadas exclusivamente a personas mayores de 18 años.

Las estrictas normas de la Federación Inglesa

A pesar de que la campaña tenga un enfoque promocional o de concienciación, la normativa de la The Football Association es clara en este aspecto. Los futbolistas que compiten bajo su jurisdicción tienen prohibido promocionar o publicitar actividades de apuestas si se trata de un ámbito en el que ellos mismos podrían participar o influir.

Esta regla busca preservar la integridad del deporte y evitar posibles conflictos de interés. Por ese motivo, la FA analiza si la participación del portero argentino en campañas de este tipo podría suponer una infracción disciplinaria.

De confirmarse una vulneración del reglamento, el futbolista podría enfrentarse a sanciones económicas o a otras medidas disciplinarias.

Un antecedente similar en la Premier League

El caso recuerda a una situación similar ocurrida en 2019 con el defensor colombiano Yerry Mina, cuando jugaba en el Everton. En aquella ocasión, el jugador apareció en un anuncio televisivo para la empresa de apuestas Betjuego en su país natal.

La FA consideró que esa acción violaba su normativa y terminó imponiéndole una multa de 10.000 libras. Este precedente podría servir de referencia si finalmente se confirma que Martínez también ha incumplido el reglamento.

La paradoja del patrocinio en el fútbol

La situación también vuelve a poner sobre la mesa una contradicción dentro del fútbol moderno. Mientras que los jugadores tienen limitaciones estrictas para promocionar casas de apuestas de forma individual, muchos clubes mantienen acuerdos comerciales con empresas del mismo sector.

De hecho, el propio Aston Villa cuenta con un patrocinador vinculado a las apuestas que aparece visible en su equipación. Aunque la liga inglesa ha decidido limitar este tipo de publicidad en la parte frontal de las camisetas a partir de próximas temporadas, estas compañías seguirán teniendo presencia en otros espacios comerciales, como las mangas o soportes publicitarios del estadio.

Por ahora, el caso de Emiliano Martínez sigue bajo revisión. La decisión final de la FA determinará si el arquero argentino deberá afrontar alguna sanción o si su participación en la campaña publicitaria no vulnera la normativa vigente.