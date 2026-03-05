El Bayern blinda a Olise: su renovación hasta 2029 frena el interés del Liverpool

El gran momento de Michael Olise en el Bayern Múnich despierta el interés de media Europa mientras su futuro sigue generando debate en el mercado

El Liverpool ya trabaja en la planificación de su plantilla para el próximo mercado de verano, pero uno de los nombres que más había sonado en las últimas semanas parece alejarse definitivamente de Anfield. El club inglés había mostrado un fuerte interés en el extremo francés Michael Olise, actualmente en el Bayern Múnich, aunque las últimas informaciones apuntan a que la operación se ha vuelto prácticamente imposible.

Diversos informes procedentes de Alemania indican que el conjunto bávaro considera al atacante una pieza fundamental dentro de su proyecto deportivo. Debido a esta situación, desde el club inglés han comenzado a asumir que intentar su fichaje sería una misión muy complicada. Por ese motivo, los responsables deportivos de los Reds ya analizan alternativas en el mercado que puedan reforzar la banda ofensiva.

Michael Olise, una pieza clave en el Bayern

La excelente temporada que está firmando Michael Olise explica por qué varios clubes importantes de Europa han seguido de cerca su evolución. El futbolista francés se ha consolidado como uno de los jugadores más desequilibrantes de la Bundesliga, destacando por su capacidad creativa, velocidad y precisión en el último pase.

En lo que va de campaña, el atacante acumula 13 goles, cifras que reflejan su enorme influencia en el juego ofensivo del Bayern Múnich. Estos números han despertado el interés de varias entidades de primer nivel como Paris Saint-Germain, Manchester City o incluso clubes de LaLiga.

Sin embargo, la postura del conjunto alemán parece clara: Olise no está en venta. De hecho, la entidad bávara ya estudia ampliar su contrato más allá de 2029, lo que refuerza la idea de que el club pretende construir parte de su proyecto ofensivo alrededor del extremo francés.

Esta firme decisión ha llevado al Liverpool a enfrentarse a una especie de baño de realidad en el mercado, entendiendo que la operación es, por ahora, inviable.

El Liverpool activa su “plan B” en el mercado

Ante las dificultades para negociar por Olise, la dirección deportiva del Liverpool ha comenzado a explorar nuevas opciones. En este contexto aparece con fuerza el nombre de Yan Diomande, una de las jóvenes promesas que más está destacando en Europa.

El extremo marfileño de 19 años, actualmente en el RB Leipzig, ha despertado el interés del conjunto inglés gracias a su proyección, velocidad y capacidad goleadora. Su rendimiento en la liga alemana ha sido notable, registrando nueve goles y cinco asistencias en 23 partidos, estadísticas que evidencian su impacto en el ataque de su equipo.

Aunque el Leipzig preferiría mantener al futbolista en su plantilla, el club alemán podría considerar su venta si recibe una oferta importante. En los despachos se habla de una posible operación que podría rondar los 80 o incluso 100 millones de euros, una cifra elevada pero acorde al potencial que se le atribuye al joven talento.

Un verano decisivo para el proyecto de Anfield

La dirección deportiva del Liverpool busca reforzar su plantilla con jugadores jóvenes y con margen de crecimiento, una filosofía que encaja perfectamente con el perfil de Yan Diomande. El club inglés considera que el marfileño podría convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol europeo en los próximos años.

Mientras tanto, el sueño de incorporar a Michael Olise parece desvanecerse, al menos a corto plazo. La firme postura del Bayern Múnich y los planes del club alemán para renovar al futbolista han cerrado prácticamente cualquier posibilidad de negociación.

Así, el Liverpool continúa ajustando su estrategia de fichajes, consciente de que el próximo mercado de verano será clave para reforzar su ataque y mantener su competitividad en la élite del fútbol europeo. La mirada ahora está puesta en nuevos objetivos, con Diomande emergiendo como uno de los nombres que podrían marcar el futuro del equipo de Anfield.