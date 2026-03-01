Serhou Guirassy, objetivo prioritario del AC Milan este verano

El AC Milan apunta al delantero guineano Serhou Guirassy como su principal refuerzo ofensivo para la temporada 2026-2027

El conjunto rossonero ya comienza a delinear su estrategia de mercado de cara a la temporada 2026-2027, con el objetivo de reforzar su línea ofensiva. Según información de La Gazzetta dello Sport, el principal objetivo del Milan es el delantero del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, aunque también evalúa alternativas como Mateo Retegui y Nicolas Jackson.

La necesidad de un delantero de impacto

Con la probable participación del Milan en la Champions League la próxima temporada, la llegada de un referente ofensivo es prioritaria. Guirassy, internacional guineano de 29 años, se ha consolidado en la Bundesliga tras su paso por la Ligue 1, destacando por su constancia ante el gol. A pesar de su rendimiento, aún no ha conseguido levantar títulos, lo que podría ser un factor motivador para cambiar de equipo.

El delantero cuenta con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, una cifra que el Milan considera asumible para asegurar a un jugador de su perfil. Además, el guineano estaría abierto a probar una nueva experiencia en Italia, después de haber competido en Francia y Alemania.

Otras opciones y descartes

El Milan también sigue de cerca a otros atacantes, como el cedido por el Chelsea, Nicolas Jackson, y a jugadores que militan en Arabia Saudí, como Darwin Núñez y Mateo Retegui. Sin embargo, la prioridad sigue siendo Guirassy. Por otro lado, el fichaje de Jean-Philippe Mateta quedó descartado debido a problemas físicos tras un chequeo médico que evidenció una lesión de rodilla.

Experiencia y adaptación inmediata

El club lombardo busca un delantero que pueda adaptarse rápidamente a la Serie A y tener impacto inmediato en la plantilla. Guirassy cumple con estas características, aportando velocidad, fuerza y olfato goleador, además de experiencia en competiciones europeas. Con 30 años a punto de cumplir, no se proyecta como una solución a largo plazo, pero sí como un recurso inmediato para el ataque rossonero.

Contexto de mercado y futuro del Milan

El mercado veraniego ya comienza a perfilarse como decisivo. La prioridad del Milan es reforzar la delantera y mantener su competitividad tanto en Italia como en Europa. La contratación de Guirassy permitiría al club contar con un jugador probado en ligas de alto nivel y con capacidad de adaptación rápida, mientras se mantienen abiertas otras opciones en caso de que la operación no se cierre.

El club rossonero busca combinar experiencia, talento y fiabilidad ofensiva en su nueva apuesta de mercado, consolidando un ataque capaz de competir en todas las competiciones. La llegada de Guirassy sería un paso clave hacia la renovación estratégica de la plantilla de cara a la próxima temporada.

Con el verano acercándose, la directiva de San Siro trabaja para asegurar que el equipo tenga un delantero capaz de marcar la diferencia desde el primer día, con Guirassy como el objetivo más cercano.