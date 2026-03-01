Morata se retira lesionado y agrava su momento más delicado en Italia

Álvaro Morata vuelve a sufrir un contratiempo tras lesionarse en el talón de Aquiles en plena victoria de su equipo

La nueva etapa del delantero español en la Serie A sigue lejos de lo esperado. En lo que ya muchos califican como su “tercer episodio” en el fútbol italiano, el atacante aún no ha conseguido estrenarse en el campeonato doméstico y apenas suma un tanto en la Coppa Italia. Su protagonismo ha sido limitado, con frecuentes apariciones desde el banquillo y un papel secundario en el esquema del equipo.

Además, hace apenas dos semanas vivió un momento tenso tras ser expulsado por doble amonestación en cuestión de minutos, producto de protestas reiteradas y un empujón a un adversario. Aquella acción le costó críticas públicas de su entrenador y alimentó las dudas sobre su rendimiento.

Lesión en un momento clave

Este sábado, en la victoria por 3-1 frente al Lecce, Morata volvió a tener minutos, ingresando en el terreno de juego en el minuto 77. Sin embargo, su participación terminó de manera abrupta. En el tramo final, tras una acción con Jamil Siebert, recibió un golpe en el talón de Aquiles que le impidió completar el encuentro.

El futbolista reclamó penalti tras la entrada, pero el árbitro no consideró que la jugada mereciera sanción. Visiblemente dolorido, el delantero no pudo continuar y se retiró antes del pitido final, dejando a su equipo con un jugador menos, ya que se habían agotado todas las sustituciones.

Cabizbajo y con evidentes molestias, fue el primero en dirigirse al túnel de vestuarios, mientras el resto de sus compañeros celebraban el triunfo con la afición.

Remontada con sello de equipo

El conjunto dirigido por Cesc Fàbregas logró dar la vuelta al marcador tras comenzar por detrás. El 0-1 inicial de Lassana Coulibaly fue respondido con eficacia antes del descanso. Anastasios Douvikas firmó el empate, Jesús Rodríguez anotó el segundo —además de asistir en el primero— y Marc Oliver Kempf cerró el 3-1 definitivo.

Gracias a este resultado, el Como se consolida en la quinta posición, en plena lucha por los puestos europeos, a la espera de otros marcadores de la jornada.

Una dinámica preocupante

En el plano individual, Morata atraviesa un periodo complicado. En las últimas siete jornadas apenas ha acumulado 69 minutos —una de ellas por sanción— y su falta de continuidad empieza a convertirse en un problema tanto físico como anímico. Frente al Lecce tuvo una oportunidad clara tras un preciso pase de Nico Paz, pero no logró concretarla.

La posterior acción que derivó en su lesión terminó por resumir su noche: una mezcla de falta de fortuna, escaso margen y frustración. Aún no existe un parte médico definitivo sobre el alcance del golpe, aunque el propio técnico reconoció en rueda de prensa que desconoce la gravedad exacta.

Confianza en el proyecto

Fàbregas evitó dramatizar la situación y puso el foco en el rendimiento colectivo, destacando especialmente la actuación de Jesús Rodríguez. El entrenador insistió en la necesidad de dar tiempo a los jóvenes talentos y reafirmó su compromiso con el crecimiento del grupo.

Mientras tanto, Morata deberá esperar a que las pruebas médicas determinen el alcance de su dolencia. Su regreso a la mejor versión sigue pendiente, en una temporada que, hasta ahora, le está exigiendo más paciencia que celebraciones.